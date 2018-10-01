Уходят великие - умер Шарль Азнавур

Шарль Азнавур, музыкант мирового масштаба, дал свой последний концерт в Японии, где проходило его турне.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Знаменитый французский шансонье Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни в ночь на 1 октября в своем доме в Альпах на юге Франции.

© Sputnik / Асатур Есаянц Шарль Азнавур в гостях у Урганта рассказал о своей "прекрасной мести"

Как сообщили мировой прессе представители музыканта, Азнавур возвращался из турне по Японии после того, как был вынужден отменить ряд концертов из-за перелома руки. Последний концерт шансонье дал в Осаке 16 сентября.

Шарль Азнавур, который родился в семье выходцев из Армении, признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times.

За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более 1000 концертов в 94 странах мира. Азнавур сыграл в таких кинолентах, как "Арарат", "Стреляйте в пианиста", "Дьявол и десять заповедей", "Жестяной барабан" и другие. В 1997 году он получил премию "Сезар" за заслуги перед кинематографом, а в августе 2017-го — звезду на Аллее славы в Голливуде.

Музыкант работал вместе с такими знаменитостями, как Эдит Пиаф, Лайза Минелли, Фрэнк Синатра, Патрисия Каас, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго.