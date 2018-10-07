17:39 07 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD16.92
  • RUB0.26
  • RON4.16
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Церемония вручения премии ТЭФИ-2018

Молдавские журналисты получили премию телефестиваля "ТЭФИ - содружество"

© Sputnik / Евгений Одиноков
Культура
Получить короткую ссылку
33 0 0

Среди лауреатов премии "ТЭФИ - содружество" оказались и представители Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. В Ташкенте определили победителей "ТЭФИ-Содружество" 2018, сообщает Sputnik Узбекистан.

Темой фестиваля этого года был "Образ родины: время, место, судьба" — на суд жюри представили 13 работ из 12 стран СНГ.

На телефестивале удостоились наград и молдавские журналисты — ТВ "Молдова-1" за фильм "На Буджакской волне" и OOO Exclusiv Media, NTV-Moldova за проект "История Молдовы".

Финал Ты супер! завоевал специальный приз ТЭФИ
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Стали известны претенденты на премию ТЭФИ-2018

Основными победителями фестиваля были названы ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", фильм "Свет за окном", Республика Армения — Второй Армянский телеканал, "Кинопоэт Артавазд Пелешян", Республика Беларусь — РУПРТЦ "Телерадиокомпания "Брест", проект "Города Беларуси. Брест", Кыргызская Республика — ЧНТ "Независимое Бишкекское Телевидение", фильм "Первые просветители Кыргызстана", Республика Казахстан — АО "РТРК "Казахстан", сюжет "Родиться, быть успешным!".

Награды ТЭФИ также получили представители Таджикистана, которые показали в Ташкенте фильм "Таджикистан — Жемчужина востока!".

Кишинев в следующем году примет "ТЭФИ-Содружество">>>

Представительница Молдовы, автор сценария фильма "История Молдовы" Елена Пахомова отметила, что поражена уровнем гостеприимства Узбекистана и высоким профессионализмом организаторов фестиваля. В следующем году Молдова будет принимать "ТЭФИ-Содружество".

Цель фестиваля — формирование единого информационного пространства на территории СНГ и ближнего зарубежья, содействие распространению новейших достижений телевещания, установление сотрудничества между телекомпаниями и профессионалами в области телевидения.

"ТЭФИ-Содружество" проходит ежегодно в разных странах СНГ, в нем принимают участие представители ведущих телеканалов СНГ и ближнего зарубежья. 

По теме

"Вести недели" - лучшая информационная программа по версии жюри ТЭФИ
Финал конкурса "Ты супер!" в Кремле получил спецприз ТЭФИ
Забытая история армян Молдовы: господари, купцы и дипломаты
История Молдовы: что вам не расскажут в учебниках
Теги:
ТЭФИ, лауреаты, победители, Церемония вручения премии ТЭФИ, Елена Левицкая-Пахомова, Узбекистан, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

  • Дата-центр IT-парка
    Тайное становится явным

    Серверы Эстонии могут находиться под контролем Китая: выяснилось, что компьютеры были снабжены шпионскими микрочипами.

  • Станислав Черчесов
    Вывести из заблуждения

    Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов объяснил решение зарегистрироваться в Instagram большим количеством "фейков".

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Президент РФ Владимир Путин и игрок сборной России по хоккею Илья Ковальчук во время встречи с российскими спортсменами – участниками XXIII Олимпийских игр в Пхенчхане
Путин с нами - самые яркие фото президента России в день его рождения
Место взрыва в Кишиневе: съемка с дрона
Место взрыва в Кишиневе: съемка с дрона
Причины взрывов бытового газа и способы их предотвращения
Когда взрывается газ и почему

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться