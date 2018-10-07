Молдавские журналисты получили премию телефестиваля "ТЭФИ - содружество"

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. В Ташкенте определили победителей "ТЭФИ-Содружество" 2018, сообщает Sputnik Узбекистан.

Темой фестиваля этого года был "Образ родины: время, место, судьба" — на суд жюри представили 13 работ из 12 стран СНГ.

На телефестивале удостоились наград и молдавские журналисты — ТВ "Молдова-1" за фильм "На Буджакской волне" и OOO Exclusiv Media, NTV-Moldova за проект "История Молдовы".

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Стали известны претенденты на премию ТЭФИ-2018

Основными победителями фестиваля были названы ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", фильм "Свет за окном", Республика Армения — Второй Армянский телеканал, "Кинопоэт Артавазд Пелешян", Республика Беларусь — РУПРТЦ "Телерадиокомпания "Брест", проект "Города Беларуси. Брест", Кыргызская Республика — ЧНТ "Независимое Бишкекское Телевидение", фильм "Первые просветители Кыргызстана", Республика Казахстан — АО "РТРК "Казахстан", сюжет "Родиться, быть успешным!".

Награды ТЭФИ также получили представители Таджикистана, которые показали в Ташкенте фильм "Таджикистан — Жемчужина востока!".

Кишинев в следующем году примет "ТЭФИ-Содружество">>>

Представительница Молдовы, автор сценария фильма "История Молдовы" Елена Пахомова отметила, что поражена уровнем гостеприимства Узбекистана и высоким профессионализмом организаторов фестиваля. В следующем году Молдова будет принимать "ТЭФИ-Содружество".

Цель фестиваля — формирование единого информационного пространства на территории СНГ и ближнего зарубежья, содействие распространению новейших достижений телевещания, установление сотрудничества между телекомпаниями и профессионалами в области телевидения.

"ТЭФИ-Содружество" проходит ежегодно в разных странах СНГ, в нем принимают участие представители ведущих телеканалов СНГ и ближнего зарубежья.