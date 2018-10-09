14:32 09 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD16.96
  • RUB0.25
  • RON4.17
  • UAH0.60
Поиск
Творческая встреча с режиссером фильма Собибор К. Хабенским

Фильм Хабенского "Собибор" вошел в список претендентов на премию "Оскар"

© Sputnik / Владимир Астапкович
Культура
Получить короткую ссылку
37 0 0

Российский фильм "Собибор" попал в список претендентов на "Оскар".

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Кинокартина российского актера и режиссера Константина Хабенского вошла в расширенный список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Творческая встреча с режиссером фильма Собибор К. Хабенским
© Sputnik / Владимир Трефилов
"Собибор" – урок всему человечеству

На премию выдвинули фильмы 87 стран, среди них много картин, которые уже были показаны на разных кинофестивалях. В списке есть победитель Канн "Магазинные воришки" из Японии, победитель Венецианского кинофестиваля "Рим" Альфонсо Куарона из Мексики, немецкая "Работа без авторства" режиссера культового фильма "Жизнь других", а также мрачный "Догмэн" итальянца Маттео Гарроне. 

Хабенский: "Собибор" — это понятная всем человеческая история>>>

Россия представлена военной драмой "Собибор", которая стала режиссерским дебютом актера Константина Хабенского. Из этого длинного списка американские киноакадемики отберут лишь пять работ. Они и войдут в окончательный список номинантов, который станет известен 22 января 2019 года. Вручение премии "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 года. 

 

По теме

Бельцы на "Cвидании с Россией": что готовит фестиваль российского кино
Семенюк: Каннский фестиваль отразил культурно-политический тренд
Почему гостям Каннского фестиваля запретили делать селфи
Венецианский кинофестиваль: оголенные плечи и шик аристократов
Теги:
номинанты, премия "Оскар", кино, американская киноакадемия, Константин Хабенский, Россия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр здравоохранения Латвии Анда Чакша, архивное фото
    Довольная нация

    Министр здравоохранения Латвии объяснила низкую явку на выборы в Сейм тем, что граждане республики всем довольны.

  • Рамунас Карбаускис
    Кто начальник?

    Лидер правящей партии Литвы предложил признать, командира "лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса фактическим главой государства.

  • Силовое оборудование трансформаторов
    Тушите свет!

    Тысячи жителей в эстонском городе Кохтла-Ярве остались без света из-за аварии на местной подстанции.

  • Патроны, архивное фото
    Забыл выложить

    Белорусские пограничники задержали гражданина Украины, в машине которого нашли три десятка патронов.

  • Во въезде отказано

    Миграционная служба Израиля не впустила в страну четырех сотрудников Хобской районной мэрии и отправила чиновников в центр депортации.

  • Международный аэропорт в Сочи
    Высокий градус

    Пьяный москвич устроил дебош на борту самолета "Москва – Сочи". Чтобы утихомирить буйного пассажира потребовалось вмешательство полиции.

  • Прилавок с птицей в мясном отделе. Архивное фото
    Сезон гриппа

    Кыргызстан временно ограничил импорт мяса птицы и другой продукции из Казахстана из-за подозрения на вспышку птичьего гриппа в соседней стране.

  • Граница, архивное фото
    По минному полю

    Власти Таджикистана сообщили о начале совместной с Узбекистаном операции по разминированию пограничной территории.

  • Детеныши снежного барса
    Возвращение барса

    В Гиссарском заповеднике обнаружили котят снежного барса - это первый достоверный факт размножения редкого хищника на территории Узбекистана.

  • Тактические учения с подразделениями соединения специального назначения ЮВО
    Тяжело в ученье

    Российские военнослужащие ЮВО завершили самые масштабные за последние 30 лет командно-штабные учения.

  • Министр здравоохранения Латвии Анда Чакша, архивное фото
    Довольная нация

    Министр здравоохранения Латвии объяснила низкую явку на выборы в Сейм тем, что граждане республики всем довольны.

  • Рамунас Карбаускис
    Кто начальник?

    Лидер правящей партии Литвы предложил признать, командира "лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса фактическим главой государства.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Работа спасателей на месте взрыва в многоэтажке в Кишиневе
Взгляд изнутри: разрушения от взрыва в доме и работа спасателей
Свадьба
Пародия на молдавскую свадьбу взорвала Интернет - видео
Причины взрывов бытового газа и способы их предотвращения
Когда взрывается газ и почему

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться