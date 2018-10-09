Фильм Хабенского "Собибор" вошел в список претендентов на премию "Оскар"

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Кинокартина российского актера и режиссера Константина Хабенского вошла в расширенный список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

© Sputnik / Владимир Трефилов "Собибор" – урок всему человечеству

На премию выдвинули фильмы 87 стран, среди них много картин, которые уже были показаны на разных кинофестивалях. В списке есть победитель Канн "Магазинные воришки" из Японии, победитель Венецианского кинофестиваля "Рим" Альфонсо Куарона из Мексики, немецкая "Работа без авторства" режиссера культового фильма "Жизнь других", а также мрачный "Догмэн" итальянца Маттео Гарроне.

Хабенский: "Собибор" — это понятная всем человеческая история>>>

Россия представлена военной драмой "Собибор", которая стала режиссерским дебютом актера Константина Хабенского. Из этого длинного списка американские киноакадемики отберут лишь пять работ. Они и войдут в окончательный список номинантов, который станет известен 22 января 2019 года. Вручение премии "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 года.