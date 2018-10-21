Видео, где 50 тысяч немцев встают под песню "Полюшко-поле", стало хитом

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. В интернете набирает популярность запись выступления популярной немецкой певицы Хелены Фишер, которая спела русскую народную песню "Полюшко-поле" во время концерта в Кельне и буквально поставила на ноги 50-тысячный, наполненный до отказа стадион.

Певица находится на пике популярности в Германии, она собирает огромные залы благодаря своему таланту, который удачно сочетается с красотой. Ее шоу уже второй год подряд транслируется в прайм-тайм под Рождество на главном телеканале страны ARD.

В репертуаре Хелены Фишер множество русских народных песен — певица родилась в Сибири, в городе Красноярске, и сохранила любовь к русскому музыкальному наследию. Запись, которая неожиданно вышла на пик популярности в интернете, относится к 2011 году, когда певица выступила на концерте на кельнском стадионе Lanxess-Arena.

Хелена родилась в Красноярске в 1984 году, ее отец работал в школе учителем физкультуры, мама преподавала в вузе. Семья эмигрировала из СССР в 1988 году, когда Хелене исполнилось четыре года.