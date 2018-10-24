"Союзмультфильм" и Google готовят всем большой сюрприз

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. Google при поддержке киностудии "Союзмультфильм" объявил о старте онлайн-проекта "От мала до велика". В формате литературного марафона 10 декабря чтецы со всей России прочитают около 70 народных и авторских сказок. Об этом рассказала журналистам в Москве куратор проекта теле -и радиоведущая Фёкла Толстая.
Отбирать чтецов будет команда главного режиссера Наталии Анастасьевой, которая уже четвертый год подряд работает над онлайн-чтениями вместе с Google. Отмечается, что в проекте примут участие известные люди и обычные интернет-пользователи.
"Более 300 человек со всей России прочитают около 70 народных и авторских сказок, отобранных командой проекта — от знаменитых произведений А.С. Пушкина до "Курочки Рябы", - сказала Толстая.
Чтобы стать участником, нужно зайти на сайт skazki.withgoogle.com. Прием заявок продлится до 25 ноября включительно.
Как рассказала председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, для оформления визуального ряда чтений будет использована технология 3D-рисования в виртуальной реальности Google Tilt Brush. Для работы с технологией необходимы шлем виртуальной реальности с двумя контроллерами, компьютер и два штатива с датчиками.
"Технология новая для России, в ней мало кто работает... Идея Google, которую мы поддержали, заключается в том, что визуальный ряд, который будет состоять из кадров десятков фильмов "Союзмультфильма", будет скомбинирован с реальным рисунком в технологии Tilt Brush. Художники "Союзмультфильма" будут во время чтений рисовать", - сказала Слащева.