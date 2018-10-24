"Союзмультфильм" и Google готовят всем большой сюрприз

Проект "От мала до велика" обещает стать культурной нитью между разными поколениями, обещают его организаторы.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. Google при поддержке киностудии "Союзмультфильм" объявил о старте онлайн-проекта "От мала до велика". В формате литературного марафона 10 декабря чтецы со всей России прочитают около 70 народных и авторских сказок. Об этом рассказала журналистам в Москве куратор проекта теле -и радиоведущая Фёкла Толстая.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez Google подготовил открытку по случаю Дня независимости Молдовы

Отбирать чтецов будет команда главного режиссера Наталии Анастасьевой, которая уже четвертый год подряд работает над онлайн-чтениями вместе с Google. Отмечается, что в проекте примут участие известные люди и обычные интернет-пользователи.

"Более 300 человек со всей России прочитают около 70 народных и авторских сказок, отобранных командой проекта — от знаменитых произведений А.С. Пушкина до "Курочки Рябы", - сказала Толстая.

Чтобы стать участником, нужно зайти на сайт skazki.withgoogle.com. Прием заявок продлится до 25 ноября включительно.

Чтения пройдут на площадках в шести крупных городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске, Екатеринбурге и Владивостоке. Трансляция онлайн-чтений будет доступна в прямом эфире на YouTube.

Как рассказала председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, для оформления визуального ряда чтений будет использована технология 3D-рисования в виртуальной реальности Google Tilt Brush. Для работы с технологией необходимы шлем виртуальной реальности с двумя контроллерами, компьютер и два штатива с датчиками.

"Технология новая для России, в ней мало кто работает... Идея Google, которую мы поддержали, заключается в том, что визуальный ряд, который будет состоять из кадров десятков фильмов "Союзмультфильма", будет скомбинирован с реальным рисунком в технологии Tilt Brush. Художники "Союзмультфильма" будут во время чтений рисовать", - сказала Слащева.