Девушка из Молдовы лидирует в голосовании на конкурсе красоты "Мисс Земля"

Проголосовать за нашу соотечественницу могут все желающие на сайте конкурса.

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Представительница Молдовы Думитрица Избищук находится на первом месте в онлайн-голосовании конкурса "Мисс Земля-2018", который проводится под эгидой ООН на Филиппинах.

Интернет-пользователи могут принять участие в голосовании и выбрать самую красивую девушку из соискательниц.

Наша соотечественница находится на первом месте уже неделю, и сейчас ее результат 18,59% голосов. Думитрица Избищук работает моделью, она закончила Экономическую академию.

На втором месте, уступая всего полтора процента, находится Джейми Вандерберг из Канады.

За лидерами с большим отрывом следует Мелисса Флорес из Мексики (9,78%), которая на протяжении уже нескольких дней теряет голоса.

"Мисс Земля" — один из международных конкурсов красоты, который отличается тем, что проходит под эгидой ООН.

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Цель конкурса — привлечь внимание к экологическим проблемам планеты. Каждая из участниц представляет на суд жюри, кроме самой себя, еще и проект решения экологических проблем, которые испытывает человечество. Проект Думитрицы Избищук можно увидеть в презентационном видеоролике.

Голосование онлайн продлится до 3 ноября, и победительница получит специальный приз симпатий пользователей Интернет.

Всего в конкурсе участвуют представительницы 89 стран мира.

Победительнице конкурса будет присвоен статус представителя ООН по развитию в Программе ООН по окружающей среде UNEP.