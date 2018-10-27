Сегодня Караченцову исполнилось бы 74: вспоминаем песни в его исполнении

Те, кто родился в СССР, помнят такую фразу – "Все мы родом из детства". Вчера не стало актера Николая Караченцова.

Его роли в кино и в спектаклях мы хорошо помним: это и отважный, рисковый, но простодушный бандит Ури из "Приключения Электроника", он же Маркиз Рикардо ("Собака на сене"), Балагур Вася ("Белые росы"), граф Николай Петрович ("Юнона и Авось"), Муха ("Криминальный квартет"), ковбой Билли Кинг ("Человек с бульвара Капуцинов")... За свою карьеру актер снялся более чем в 100 фильмах.

Но была у него еще одна роль - Валерий, слесарь ЖЭКа, из сериала "В одном микрорайоне". Именно в этом фильме Караченцов впервые запел в кино.

Пение было для артиста не просто увлечением. Он выпустил несколько пластинок. Когда начал проводиться фестиваль актерской песни имени Андрея Миронова, Караченцов не только вошел в его жюри, но стал также исполнять песни для широкой аудитории.

Сегодня Николаю Петровичу исполнилось бы 74 года. Давайте вспомним несколько песен, которые он исполнял. Чтобы снова услышать его неповторимый голос.