Умер создатель культовых мультфильмов

Знаменитый художник-мультипликатор Давид Черкасский скончался в возрасте 86 лет.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Советский и украинский режиссер, художник-мультипликатор Давид Черкасский умер в возрасте 86 лет, сообщил его друг Александр Меламуд.

"Ушла легенда. Умер друг, замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна", — написал Меламуд на своей странице в Facebook.

Последние два месяца Черкасский лежал в реанимации после инсульта, сообщило РИА Новости.

Художник снял культовые мультфильмы "Волшебник Ох", "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит", "Крокодил и солнце", "Остров сокровищ" и многие другие.

В своих фильмах Черкасский использовал новаторские для советского кинематографа приемы, совмещая в кадре мультипликацию и игровые съемки: настоящее море, по которому плавают герои "Приключений капитана Врунгеля", сочетание живых актеров и рисованных персонажей в "Острове сокровищ".

© Photo : Киевнаучфильм (1976) Кадр из мультсериала "Приключения капитана Врунгеля"

Фильмы Давида Черкасского неоднократно становились лауреатами различных кинофестивалей: поощрительная премия за дебют на МКФ анимационных фильмов в Мамае, Румыния (1965), специальный диплом на XIII МКФ в Кракове, Польша (1976), диплом Всесоюзного телефестиваля в Ереване, Большой приз Всесоюзного фестиваля телевизионных фильмов в Минске (1987), приз "За лучший полнометражный фильм" Всесоюзного фестиваля анимационного кино в Киеве (1989).

Мультипликатор был награжден украинским орденом "За заслуги" II и ІІІ степени.