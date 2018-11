КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Молдавская 17-летняя исполнительница из Кагула Дамиана Сырбу успешно выступила на румынском шоу "X Factor".

© Sputnik / AlexTikhomirov Юный выходец из Конгаза стал звездой шоу с Максимом Галкиным на Первом канале

Она исполнила сложную композицию певицы Adele "Someone Like You".

Искреннее исполнение и сильный вокал покорили жюри шоу, и они пропустили ее в следующий этап конкурса.

Судьи единогласно сказали ей "Да".

Больше всех проникся ее выступлением Штефан Баника младший.

Возможно, вскоре он станет наставником певицы на шоу.