The Beatles выпустили новый клип

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. У группы The Beatles, которая распалась еще в 1970 году, вышел клип на записанную 50 лет назад песню "Glass Onion".
Видео состоит из архивных кадров с участниками группы. Клип появился на официальном канале The Beatles в YouTube и на данный момент набрал более 200 тысяч просмотров.
Созданием клипа занимались бывший бас-гитарист The Beatles Пол Маккартни и художник Ричард Гамильтон, придумавший обложку "White Album" (десятого студийного альбома группы).
Клип приурочен к 50-летию этого альбома.