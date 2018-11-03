The Beatles выпустили новый клип

Группа The Beatles, прекратившая свое существование почти 50 лет назад, выпустила новый видеоклип.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. У группы The Beatles, которая распалась еще в 1970 году, вышел клип на записанную 50 лет назад песню "Glass Onion".

Видео состоит из архивных кадров с участниками группы. Клип появился на официальном канале The Beatles в YouTube и на данный момент набрал более 200 тысяч просмотров.

Созданием клипа занимались бывший бас-гитарист The Beatles Пол Маккартни и художник Ричард Гамильтон, придумавший обложку "White Album" (десятого студийного альбома группы).

Клип приурочен к 50-летию этого альбома.