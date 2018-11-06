Как Эмиль Лотяну пригласил в СССР Роберта Де Ниро

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Звезда Голливуда Роберт Де Ниро мог бы сыграть одну из главных ролей в фильме легендарного молдавского кинорежиссера Эмиля Лотяну. И это не актерская байка - в интернете давно "гуляет" фото, на котором запечатлены два великих артиста во время прогулки на Красной площади в Москве. У Де Ниро и Лотяну на плечах сидят их сыновья.

Об этой встрече вспоминал в свое время российский актер Михаил Казаков. Он поражался "пробивному" характеру энергичного молдаванина. А случилась эта история в 1983 году. Вот, как Казаков позже ее изложил в своих мемуарах:

"...Предполагалось, что этот кудрявый малец (Эмиль Лотяну - ред.) после окончания нашего пажеского корпуса вернется в родимый Кишинев, чтобы двигать в советскую глубинку систему Константина Сергеевича Станиславского. Однако предприимчивый и далеко не бездарный молдаванин переквалифицировался в кинорежиссера, поняв, что так оно будет интереснее во всех смыслах. Сначала снимал на "Молдова-филме", затем добрался и до матушки Москвы. Но, мало того, вышел в ведущие и вот теперь снимал чуть ли не совместное "американское" кино с немалым бюджетом и размахом. Эмилю, который и сам писал стихи и публиковал поэтические сборники, было лестно и приятно познакомиться с самим Юрием Левитанским, поэтом из самых известных и незаурядных. И тогда мой мхатовский кореш решил отблагодарить меня: "Майкл (он почему-то всегда меня называл на иностранный манер: Майкл, Мишель, Мойшле), — сказал режиссер, не вынимая своей неизменной трубки изо рта, — хочешь я тебя сейчас познакомлю с Робертом Де Ниро?

— Эмиль, ты хоть трубку изо рта вынь, у тебя и без того с русской дикцией нелады. С кем ты хочешь меня познакомить?

— С Робертом Де Ниро. Ты что, не видел его в кино?

— Эмка, кончай мне башку дурить! С каким еще Де Ниро?

— Да оглянись, вот он сам.

Москва, 83-й год, февраль. За окном поземка. Час дня. Пустой московский зал ресторана со знаменитой лестницей. А по лестнице спускается человек невысокого роста, коротко, под ноль, стриженая голова, брюки, спортивная куртка, очень напоминает какого-нибудь кавказца. "Кавказец" ближе подходит. Действительно, Роберт Де Ниро собственной персоной. Великий Де Ниро — "таксист", "бык", "охотник на оленей", которому я пожимаю протянутую им руку! И на своем ужасном английском лопочу о своих восторгах от увиденных фильмов с его участием..."

Казаков также вспоминал, что в помощь Лотяну из США была направлена еще одна легенда американского кино — режиссер Майкл Пауэлл, который и порекомендовал съемочной группе и советским чиновникам пригласить Де Ниро.

Но этим планам не удалось осуществиться. Руководство Госкино в участии в советской ленте звезды Голливуда отказало, якобы из-за роли в фильме "Охотник на оленей" о войне во Вьетнаме.

Эмиль Лотяну - самый известный молдавский кинорежиссер. Шестого ноября ему исполнилось бы 82 года. Лотяну снял такие шедевры мирового кино, как "Табор уходит в небо", "Красные поляны", "Лаутары", "Мой ласковый и нежный зверь", "Анна Павлова" и другие. В 1984 году кинолента Анна Павлова" получила Главный приз на Международном кинофестивале в Оксфорде, а Эмилю Лотяну был вручен Приз за значительный вклад в киноискусство.

На фото: Михаил Казаков и Роберт Де Ниро в Ленинграде, 1984 год.