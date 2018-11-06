20:19 06 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.12
  • RUB0.26
  • RON4.18
  • UAH0.61
Поиск
Роберт Де Ниро на открытии ресторана в Москве дал совет российской молодежи.

Как Эмиль Лотяну пригласил в СССР Роберта Де Ниро

© Ruptly .
Культура
Получить короткую ссылку
7510

Руководство Госкино отказало звезде Голливуда в съемках в советском фильме, а зря. Картина молдавского режиссера вошла в копилку жемчужин мирового кино.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Звезда Голливуда Роберт Де Ниро мог бы сыграть одну из главных ролей в фильме легендарного молдавского кинорежиссера Эмиля Лотяну. И это не актерская байка -  в интернете давно "гуляет" фото, на котором запечатлены два великих артиста во время прогулки на Красной площади в Москве. У Де Ниро и Лотяну на плечах сидят их сыновья.

Об этой встрече вспоминал в свое время российский актер Михаил Казаков. Он поражался "пробивному" характеру энергичного молдаванина. А случилась эта история в 1983 году. Вот, как Казаков позже ее изложил в своих мемуарах:

"...Предполагалось, что этот кудрявый малец (Эмиль Лотяну - ред.) после окончания нашего пажеского корпуса вернется в родимый Кишинев, чтобы двигать в советскую глубинку систему Константина Сергеевича Станиславского. Однако предприимчивый и далеко не бездарный молдаванин переквалифицировался в кинорежиссера, поняв, что так оно будет интереснее во всех смыслах. Сначала снимал на "Молдова-филме", затем добрался и до матушки Москвы. Но, мало того, вышел в ведущие и вот теперь снимал чуть ли не совместное "американское" кино с немалым бюджетом и размахом. Эмилю, который и сам писал стихи и публиковал поэтические сборники, было лестно и приятно познакомиться с самим Юрием Левитанским, поэтом из самых известных и незаурядных. И тогда мой мхатовский кореш решил отблагодарить меня: "Майкл (он почему-то всегда меня называл на иностранный манер: Майкл, Мишель, Мойшле), — сказал режиссер, не вынимая своей неизменной трубки изо рта, — хочешь я тебя сейчас познакомлю с Робертом Де Ниро?

— Эмиль, ты хоть трубку изо рта вынь, у тебя и без того с русской дикцией нелады. С кем ты хочешь меня познакомить?

— С Робертом Де Ниро. Ты что, не видел его в кино?

— Эмка, кончай мне башку дурить! С каким еще Де Ниро?

— Да оглянись, вот он сам.

Москва, 83-й год, февраль. За окном поземка. Час дня. Пустой московский зал ресторана со знаменитой лестницей. А по лестнице спускается человек невысокого роста, коротко, под ноль, стриженая голова, брюки, спортивная куртка, очень напоминает какого-нибудь кавказца. "Кавказец" ближе подходит. Действительно, Роберт Де Ниро собственной персоной. Великий Де Ниро — "таксист", "бык", "охотник на оленей", которому я пожимаю протянутую им руку! И на своем ужасном английском лопочу о своих восторгах от увиденных фильмов с его участием..."

Казаков также вспоминал, что в помощь Лотяну из США была направлена еще одна легенда американского кино — режиссер Майкл Пауэлл, который и порекомендовал съемочной группе и советским чиновникам пригласить Де Ниро.

Но этим планам не удалось осуществиться. Руководство Госкино в участии в советской ленте звезды Голливуда отказало, якобы из-за роли в фильме "Охотник на оленей" о войне во Вьетнаме.

Эмиль Лотяну - самый известный молдавский кинорежиссер. Шестого ноября ему исполнилось бы 82 года. Лотяну снял такие шедевры мирового кино, как "Табор уходит в небо", "Красные поляны", "Лаутары", "Мой ласковый и нежный зверь", "Анна Павлова"  и другие. В 1984 году кинолента Анна Павлова" получила Главный приз на Международном кинофестивале в Оксфорде, а Эмилю Лотяну был вручен Приз за значительный вклад в киноискусство.

На фото: Михаил Казаков и Роберт Де Ниро в Ленинграде, 1984 год.

По теме

В Москве почтили память молдавского режиссера Эмиля Лотяну
Эмиль Лотяну: волшебник, который прославил Молдову
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • 8 мая на Братском кладбище в Риге
    Война с мертвыми

    Генсек Нацобъединения Латвии предложил убрать с рижского Братского кладбища могилу заместителя главы НКВД Яниса Циниса.

  • Железная дорога
    Мы с проверкой!

    Европейские аудиторы проинспектируют проект Rail Baltica, который получает финансирование от ЕС.

  • Здание театра в Раквере
    Куда смотреть?

    В попытке увеличить число зрителей драмтеатр Северной Эстонии перевел пьесы на русский язык: желающим стали раздавать планшеты с текстом.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии моста в Житковичах
    Уроки истории

    Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о главном, чему научила революции 1917 года.

  • Строительство нового жилого дома в районе Сабуртало в столице Грузии
    Разбор полета

    Sputnik Грузия попытался выяснить, как молодому человеку удалось выжить - и даже практически не пострадать - после падения с 14-этажа.

  • Студия абхазского телевидения
    Абхазия на экране

    Абхазское телевидение отмечает сорокалетний юбилей. Своими воспоминаниями о становлении АГТРК поделился один из его первых сотрудников.

  • Пепел, фото из архива
    Дым над водой

    В Баку горит незаконная свалка около озера Ганлыгёль: токсичное облако душит жителей столицы. Какова реакция Минэкологии?

  • Полиция Германии
    Ходят слухи

    МИД Армении изучает происхождение сведений о якобы связанной с международной контрабандой деятельности посла в Германии.

  • Собаки-скороходы: соревнования по бесснежному ездовому спорту прошли близ Алматы
    Собаки-скороходы

    В Казахстане впервые прошли международные соревнования по бесснежным дисциплинам ездового спорта.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Четвертая вице-мисс конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване Ева Багдасарян (Армения)
Конкурс красоты "Топ-модель СНГ-2018" - как это было
Танец - лучший витамин молодости
Дедушка слушал музыку, а потом вскочил и всех поразил - видео
Эволюция iPhone
Эволюция iPhone 2018

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться