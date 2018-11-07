Стал известен список стран-участниц "Евровидения-2019"

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. В Европейской вещательной ассоциации (EBU) в среду сообщили, что свое участие в 64-м международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" подтвердили более четырех десятков стран, в том числе Молдова.

"В 2019 году представители 42 стран прилетят в Израиль. 36 исполнителей выступят в полуфиналах 14 и 16 мая в надежде квалифицироваться в Гранд-финал", - говорится в сообщении.

Свое участие, согласно данным EBU, в конкурсе подтвердили вещатели из Молдовы России, Румынии, Украины, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Албании, Австралии, Австрии, Бельгии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Македонии, Германии, Греции, Грузии, Венгрии, Израиля, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Черногории, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Сан-Марино, Сербии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

🎉 42 countries will #DareToDream in Tel Aviv for Eurovision Song Contest 2019! pic.twitter.com/JJpX8v7x86 — Eurovision (@Eurovision) 7 ноября 2018 г.

Национальный отбор

На данный момент в Молдове не объявлены сроки, когда будет проходить национальный отбор на конкурс "Евровидение-2019".

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Согласно регламенту прошлых лет, исполнители обязаны сначала прислать свои композиции в оргкомитет. Затем стартует этап "живых прослушиваний", в рамках которого жюри выбирают артистов, которые будут оспаривать право представить Молдову на "Евровидении".

Как правило, национальный отбор в Молдове состоял из полуфиналов и финала, но в 2018 году было принято решение после этапа "живых прослушиваний" сразу провести финал.

Также, вот уже несколько лет иностранные артисты не могут сольно становиться конкурсантами нацотбора, однако им разрешено выступать вместе с молдавскими исполнителями.

Как проходит "Евровидение"

В полуфиналах конкурса будут соревноваться 36 стран.

"Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авивском центре ярмарок в Израиле с 14 по 18 мая. Из каждого полуфинала (14 и 16 мая) дальше пройдут по 10 участников. В финале их уже ждет Израиль, как победитель 2018 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.

"Евровидение-2019" могли перенести из Израиля

Корпорация общественного вещания "Кан" известила о выплате 12 миллионов евро в качестве гарантийного взноса Европейскому вещательному союзу (ЕВС) для проведения в Израиле "Евровидения-2019". Информация об этом опубликована на сайте корпорации всего за пару часов до истечения срока предоставления залоговой суммы – вечера 14 августа.

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Как сообщает "Кан", министерство финансов Израиля разрешило корпорации взять кредит для оплаты депозита при условии, что правительство само выплатит эти деньги в случае, если корпорация не сможет вернуть кредит "из-за непредвиденных обстоятельств".

Ранее израильская общественная корпорация, ответственная за организацию "Евровидения-2019", оценила расходы на проведение песенного конкурса в будущем году почти в 43 миллионов долларов. При этом доходы от международного мероприятия ожидаются всего в размере 14,5 миллиона долларов. Разницу в 28 с лишним миллионов "Кан" требовал из государственного бюджета Израиля.