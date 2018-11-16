Британские СМИ назвали лучше сцены секса в кино

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Британские актеры Райан Гослинг и Мишель Уильямс могут считаться самыми сексуальными актерами за всю историю кино. Дело в том, что британская газета The Independent, составляя список десяти лучших сцен секса в мировом кино, вынесла на первое место фильм "Валентинка" с их участием.

© Photo : Ashton Productions Волнующие фото: самые сексуальные киногерои всех времен 12

"Отличная сексуальная сцена может быть сырой и страстной, томной и романтичной; в ней могут содержаться оттенки печали и тоски или даже совершенного веселья", — пишут авторы рейтинга, отметив, что в "Валентинке" их впечатлила полная реализма реализма сцена с оральным сексом в душе, отмечает издание "Известие".

Далее по списку идет фильм "Любовь и баскетбол" Джины Принс-Байтвуд, где показывается использование презерватива во время полового акта.

Третье место досталось сцене группового секса в картине "И твою маму тоже" Альфонсо Куарона. По мнению критиков, троица знаменует собой «момент подлинной, гармоничной чувственности".

Также в топ-10 вошли кадры секса из "Малхолланд Драйв", сцена измены в ленте "Неверная" с Дианой Лэйн. Есть в перечне и эпизоды из анимационной картины "Отряд "Америка": Всемирная полиция".