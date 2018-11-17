СМИ: умер автор хита 90-х "Плачет девочка в автомате"

За свою карьеру Евгений Осин выпустил 15 альбомов, последний из которых - "Разлука"- вышел два года назад.

КИШИНЕВ, 17 ноя- Sputnik. В Москве на 55-м году жизни скончался экс-вокалист группы "Браво Евгений Осин, сообщают российские СМИ.

Певец прославился в начале 90-х песнями "Плачет девочка в автомате", Попутчица" и "Восьмое марта". Также исполнитель запомнился и тем, что танцевал на сцене вместе с президентом России Борисом Ельциным.

За свою карьеру Осин выпустил 15 альбомов, последний из которых - "Разлука"- вышел два года назад.

Российский телеканал НТВ сообщает, что артист страдал от алкогольной зависимости. Причины смерти музыканта пока не сообщаются.