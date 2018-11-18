"Какие наши годы": Петросян отметил развод со Степаненко

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Юморист Евгений Петросян поблагодарил своих поклонников за "понимание и поддержку", и выразил надежду, что у его экс-супруги "в жизни все наладится".
Напоминим, Петросян и артистка Елена Степаненко заявили о своем разводе в августе. Бракоразводный процесс, сопровождавшийся скандалами вокруг артистов, был завершен на днях. Петросян и Степаненко состояли в браке более 30 лет.
"Спасибо всем, кто за меня болел, это очень значительное событие в моей жизни, все пришло к правильному заключению. Надеюсь, у Елены Викторовны тоже все наладится", - сказал Петросян в Instagram Жорина.
По словам юмориста, он начинает новую историю. "Какие наши годы", - отметил Петросян.
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