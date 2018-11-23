Ушел из жизни автор слов к маршу "Прощание славянки"

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Хабаровский поэт Аркадий Федотов, который написал одну из самых известных версий текста к маршу "Прощание славянки", скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщило министерство культуры Хабаровского края России.

Марш "Прощание славянки", написанный в 1912 году штаб-трубачом кавалерийского полка Василием Агапкиным, в разные времена пели на слова разных авторов. Одна из самых известных версий — текст на слова Аркадия Федорова, опубликованный в 1967 году.

Аркадий Федотов родился в 1930 году в Киеве, затем его семья переехала в Хабаровск. Тридцать пять лет Федотов служил в ансамбле песни и пляски Дальневосточного военного округа.