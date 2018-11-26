В Италии скончался знаменитый кинорежиссер Бернардо Бертолуччи

Знаменитый кинорежиссер и драматург внес огромный вклад в развитие мирового кинематографа, с его именем связана целая эпоха.

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Знаменитый итальянский кинорежиссер и драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет, сообщили в понедельник утром ведущие газеты Италии Corriere della Sera и Repubblica.

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Всемирно известный режиссер прославился как автор "Конформиста" (Il Conformista, 1970), "Последнего танго в Париже" (Ultimo tango a Parigi, 1972), "Двадцатого века" (Il Novecento, 1976), "Последнего императора" (The Last Emperor, 1987) "Маленького Будды" (Little Buddha, 1993), "Ускользающей красоты" (Stealing Beauty, 1996) и "Мечтателей" (The Dreamers, 2003).

​Творчество режиссера было отмечено многими кинематографическими наградами. Он является обладателем премий "Оскар" (1987), "Золотой глобус" (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), Венецианского кинофестиваля (1997, 2007). В 2011 году Бертолуччи получил почетный приз Каннского кинофестиваля, в 2013 году был удостоен звезды на голливудской Аллее славы.

В 2014 году на проходившем в Риме 14-м саммите лауреатов Нобелевской премии мира Бернардо Бертолуччи был отмечен Премией мира (Peace Summit Award) за его вклад в области прав человека.