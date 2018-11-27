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Стивен Сигал, архивное фото.

Стивен Сигал и русская душа: что их объединяет

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Популярный актер поведал журналистам, что ему близко в загадочной русской душе.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Актер Стивен Сигал рассказал, что считает русских "чистыми и честными" людьми с "настоящей душой". Об этом сообщило РИА Новости.

"Я всегда был заинтересован в России. Русские — одни из самых чистых и честных, они с настоящей душой. Я всегда чувствовал невообразимую связь с русской душой", — сказал Сигал на Synergy Global Forum-2018 во время дискуссии о преимуществах жизни в России.

Стивен Сигал в Москве. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. В начале апреля он стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.

Популярный актер снялся в десятках фильмов, среди которых: "Во имя справедливости", "В осаде", "В смертельной опасности", "Приказано уничтожить", "Огонь из преисподней", "Патриот", "Ни жив, ни мертв", "Иностранец", "Король клетки" и других. 

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