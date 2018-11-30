Известная актриса изуродовала себя – жуткое видео

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Известная актриса и модель из Англии Кара Делевинь сделала косплей на персонажа из "Властелина колец" Голлума, опубликовав ужасающее видео на своей странице в Instagram.
Ради короткой роли девушка побрилась. В кадре голая лысая Кара шипит с выпученными глазами известную фразу из фильма "Моя прелесть".
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Менее чем за сутки ролик просмотрели почти девять миллионов раз. Поклонники Делевинь высказали беспокойство состоянием актрисы, опубликовавшей это страшное видео.