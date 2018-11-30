Известная актриса изуродовала себя – жуткое видео

Британская актриса превратилась в монстра и шокировала поклонников.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Известная актриса и модель из Англии Кара Делевинь сделала косплей на персонажа из "Властелина колец" Голлума, опубликовав ужасающее видео на своей странице в Instagram.

Ради короткой роли девушка побрилась. В кадре голая лысая Кара шипит с выпученными глазами известную фразу из фильма "Моя прелесть".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cara Delevingne (@caradelevingne) 29 Ноя 2018 в 11:38 PST

Менее чем за сутки ролик просмотрели почти девять миллионов раз. Поклонники Делевинь высказали беспокойство состоянием актрисы, опубликовавшей это страшное видео.