Тот самый Хазанов: почему "stand up" никогда не станет сатирой

Для нас артисты - это вечные люди-праздники на ТВ, лицедеи в театре и герои анекдотов на кухне.

"Сколько я себя помню, очень большой процент моей жизни заполняла работа, работа в самом широком аспекте. Если к исполнению своих обязанностей подходить с максимальной ответственностью, то получится, что времени ни на что другое толком и не остаётся", - так в одном из интервью сказал о себе знаменитый артист, руководитель московского Театра эстрады, комик Геннадий Хазанов, которому сегодня исполняется 73 года.

© Sputnik / POOL Путин вручил юбиляру Хазанову редкую книгу и получил в ответ корону

Мы, зрители, как правило, видим только часть вершины "айсберга". Для нас знаменитости - это вечные люди-праздники на ТВ, лицедеи в театре и герои анекдотов на кухне. Но по ту сторону успеха разворачивается настоящая драма.

Когда-то юного Гену не хотели принимать ни в один театральный институт. А ведь он мечтал стать артистом с детства. Однажды он прорвался за кулисы к Аркадию Райкину. Не за автографом, а за советом как поступить в театральный вуз. Райкин сказал просто: дерзать, дерзать и еще раз дерзать. Ведь когда-то и его не взяли в артисты ни с первого, и даже ни со второго раза.

С 1962 года Геннадий Хазанов пытался поступить в театральные вузы Москвы, включая Щукинское училище. Провалил экзамены. Потом он поступил в эстрадно-цирковое училище в 1965-м, потом был МИСИ, работал конферансье в джаз-оркестре Леонида Утесова, выступал как пародист. По-доброму пародировал спортивного комментатора Николая Озерова. В начале 1970-х Хазанов перешел в Москонцерт, стал выступать как артист разговорного жанра.

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Всесоюзный успех пришел к Хазанову в 1975-м, то есть спустя 13 лет бесперерывного труда. Это сейчас "звезды" загораются куда быстрее, правда, многие из них моментально тухнут. Во всех смыслах. Они не успевают понять, что главная составляющая успеха - это работа над собой.

Хазанов прославился на весь Союз, когда по телевидению показали его монолог студента кулинарного техникума. Сейчас этот жанр назвали бы stand up comedy. Но это какое-то беззубое определение. Вот есть этот "up comedy" с его потугами, и есть сатира - бичующая, разоблачающая ложь и глупость.

Монологи Хазанова знал каждый советский телезритель.Он давно отошел от жанра репризы.Постоянный творческий поиск привел артиста на большую театральную сцену.В 1986-м Хазанов выпустил спектакль "Избранное", в 1987 – "Масенькие трагедии, или Исповедь у шлагбаума без антракта". Появились другие спектакли. Зритель полюбил и такого Хазанова. В 1991-м Хазанов был удостоен звания Народного артиста России. С 1997 года он занимает должность главного режиссера Московского государственного театра эстрады.

Также Геннадий Хазанов играл в кино. На его счету около двух десятков ролей. Все мы помним попугая Кешу, который говорит голосом Хазанова в мультипликационных историях "Возвращение блудного попугая", а также знаем кота Леопольда в одноименном мультфильме, у которого практически одна реплика. И звучит она голосом Хазанова: "Ребята, давайте жить дружно".

Сейчас артист продолжает выступать.Уважение, признание даже любовь к артисту никуда не делись. Народ до сих пор идет на спектакли Хазанова, ищет его нетленки в Интернете, интересуется его страницами биографии.

С Днем рождения, Геннадий Викторович!

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и других открытых источников