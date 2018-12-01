Лидер "Аквариума" отложил гастроли по Украине

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Лидер культовой рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков объявил об переносе концертов группы на Украине, запланированных на декабрь 2018 года. Причиной он назвал форс-мажор.

Музыкант подчеркнул, что концерты не отменяются, а "переносятся на более разумное время", возможно, на июнь 2019 года. Согласно гастрольному графику концерты "Аквариума" должны были состояться 8 декабря в Киеве, 10 декабря в Одессе, 13 декабря в Запорожье, 14 декабря в Днепре и 17 декабря в Харькове.