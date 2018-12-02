Актриса Лянка Грыу попала в ФБР

Известная молодая актриса молдавского происхождения Лянка Грыу перебралась поближе к Голливуду, где сразу же попала в историю, однако обо всем по порядку.

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik, Иван Бурзум. Звезда телеэкрана Лянка Грыу уже несколько лет живет в США, а в Москву возвращается только по работе, на съемки. Недавно она с мужем перебралась в Калифорнию, а именно в Лос-Анджелес, поближе к Голливуду. И это неспроста.

Звезда телесериалов активно размещает в Instagram фото с видами города, ведет переписку с посетителями своего аккаунта, делится своими историями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lyanka Gryu (@lyanka22) 1 Дек 2018 в 8:56 PST

"Моя первая зима в Калифорнии началась.1 декабря. Новая глава жизни, которую я буду писать яркими красками", написала она на своей страничке популярной соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lyanka Gryu (@lyanka22) 25 Ноя 2018 в 10:09 PST

Она поделилась с подписчиками разными новостями. Первая: короткометражный триллер "9.8 м/ s² " с ее участием победил в семи номинациях на фестивале независимого кино independent Short Awards. Режиссер ленты - муж Лянки Михаил Вайнберг. Сама актриса получила приз за лучший актерский дуэт. В фильме она сыграла главную роль вместе актером Павлом Лычниковым (Pavel D. Lychnikoff).

Вторая новость.

Грыу заинтересовались люди из ФБР. Но не из спецслужбы, а из съемочной группы нового телесериала, который стартовал в сентябре 2018 года ( не путать с фильмом ФБР 1965 г, это разные ленты).

Лянка опубликовала фрагмент своих кинопроб в студии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lyanka Gryu (@lyanka22) 24 Ноя 2018 в 8:42 PST

"Хочу поделиться с вами фрагментом проб на сериал FBI, после которых мне позвонили с утверждением", написала она в своем аккаунте.

Она не без восторга обмолвилась, что из нескольких десятков таких проб, выходит один, два проекта. "Это долгий процесс, требующий терпения и упорства", отметила актриса.

Каждая серия "ФБР" - это отдельная история. "Я, - говорит Лянка, - одна из героинь такой истории".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lyanka Gryu (@lyanka22) 20 Ноя 2018 в 5:46 PST

Лянка Грыу — дочь известного молдавского актера Георге Грыу. Снялась в десятке фильмов и сериалов. Среди них — "Возвращение мушкетеров", "Барвиха", "Тест на беременность" и другие. В июле 2010 года Лянка вышла замуж за российского режиссёра и композитора Михаила Вайнберга.

Не забывает актриса и Молдову. Летом она закончила съемки в популярном российском сериале и прилетела в Кишинев к любимому дедушке.

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