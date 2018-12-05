Музыка как источник дохода: какие исполнители зарабатывают больше всех

Музыканты-миллионеры – кто в 2018 году заработал самые большие гонорары?

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Список групп и исполнителей, которые в 2018 году заработали больше остальных, опубликовал журнал Forbes.

Лидером рейтинга стала ирландская группа U2, которая за 12 месяцев заработала 118 миллионов долларов. На второй позиции расположилась британская рок-группа Coldplay с доходом 115,5 миллиона долларов. Третью строчку занял другой британский музыкант Эд Ширан. Его годовой заработок достиг 110 миллионов долларов.

В пятерку самых богатых исполнителей вошли также Бруно Марс (100 миллионов долларов) и Кэти Перри (83 миллиона долларов).

В топ-10 попали и Тейлор Свифт (80 миллионов долларов), рэпер Джей-Зи (76,5 миллиона долларов), группа Guns N' Roses (71 миллион долларов), вокалист коллектива Pink Floyd Роджер Уотерс (68 миллионов долларов) и рэпер Дидди (64 миллиона долларов).

Всего в список Forbes вошли 30 исполнителей и групп.