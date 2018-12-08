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Анна Леско

Когда на тебе лишь прозрачная шаль - певица из Молдовы снова шалит

© Photo: Facebook / Anna Lesko
Культура
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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (118)
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Ее называют одной из самых талантливых и самых сексуальных певиц Румынии, она родом из Молдовы, а родной ее язык – русский.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Анна Леско продолжает выпускать новые песни, прилетать на концерты на вертолете и эпатировать публику откровенными фотографиями в Instagram.

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Ochii in tavan si mii de fiori....

Публикация от Anna Lesko Official (@anna_lesko)

Эта русскоязычная певица из Молдовы давно покорила шоу-бизнес Румынии. Выступления Леско предваряет эффектный прилет на вертолете, причем, даже в случае с корпоративами, а не только с большими залами. В родной Молдове она так же популярна, как и в Румынии. Часто Леско выкладывает в соцсети свои откровенные снимки.

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...spune mi ce va fi cand vom fi doi...

Публикация от Anna Lesko Official (@anna_lesko)

Анна (имя при рождении – Анна Степановна Лижичко) родилась и выросла в этнически смешанной семье. У ее отца украинско-молдавские корни, мать — русская. По настоянию отца, инженера по профессии, Леско в детстве начала заниматься танцами.

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✌️ #morning #photoshoot #russian #fashion #style #sunisup #autumn

Публикация от Anna Lesko Official (@anna_lesko)

В Румынию Анна приехала на гастроли с балетной группой в 16 лет, а год спустя решила обосноваться в Бухаресте, где живет до сих пор. Она поступила на юридический факультет, но из-за проблем с румынским языком вскоре бросила учебу.

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Cucul canta mereu la timp...

Публикация от Anna Lesko Official (@anna_lesko)

В 2000 году Анна решила сосредоточиться на музыке. Около года певица выступала с румынской группой "Direcția 5". С 2002 года началась ее сольная карьера. Анна сотрудничала с композитором Мариусом Мога.

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Da,ma supun...#now #new #photography #fashion #photoshoot #dress @norinast #white

Публикация от Anna Lesko Official (@anna_lesko)

Певица, которой в январе исполнится 40, замужем за 22-летним румынским футболистом Адрианом Неницэ.

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Da, te ascult....

Публикация от Anna Lesko Official (@anna_lesko)

Леско часто снимается в откровенных позах, жители Румынии считают, что ее клипы провокационны, и… смотрят их запоем.

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Публикация от Anna Lesko Official (@anna_lesko)

Два года назад в певицу выстрелили из пистолета на концерте в Румынии, в городе Корну. Выстрел был произведен из пневматики и задел колено исполнительницы.

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✌️🎤 #annalesko #show #lights #colors #music #russian

Публикация от Anna Lesko Official (@anna_lesko)

"Я раздавала автографы, и кто-то выстрелил из пистолета, к счастью, я отделалась испугом. Меня окружали представители службы охраны. Было лишь обидно, что меня задел этот шарик. Но небольшой инцидент не мог повлиять на мое хорошее настроение и эмоциональное удовлетворение от концерта", — написала тогда Леско в Facebook.

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✌️🎤 #annalesko #party #birthday #show #music #bucharest #instadaily #video #equipment @f64studio

Публикация от Anna Lesko Official (@anna_lesko)

Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (118)

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Теги:
Анна Леско
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