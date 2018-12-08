Когда на тебе лишь прозрачная шаль - певица из Молдовы снова шалит

Ее называют одной из самых талантливых и самых сексуальных певиц Румынии, она родом из Молдовы, а родной ее язык – русский.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Анна Леско продолжает выпускать новые песни, прилетать на концерты на вертолете и эпатировать публику откровенными фотографиями в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ochii in tavan si mii de fiori.... Публикация от Anna Lesko Official (@anna_lesko) 1 Дек 2018 в 12:34 PST

Эта русскоязычная певица из Молдовы давно покорила шоу-бизнес Румынии. Выступления Леско предваряет эффектный прилет на вертолете, причем, даже в случае с корпоративами, а не только с большими залами. В родной Молдове она так же популярна, как и в Румынии. Часто Леско выкладывает в соцсети свои откровенные снимки.

Анна (имя при рождении – Анна Степановна Лижичко) родилась и выросла в этнически смешанной семье. У ее отца украинско-молдавские корни, мать — русская. По настоянию отца, инженера по профессии, Леско в детстве начала заниматься танцами.

В Румынию Анна приехала на гастроли с балетной группой в 16 лет, а год спустя решила обосноваться в Бухаресте, где живет до сих пор. Она поступила на юридический факультет, но из-за проблем с румынским языком вскоре бросила учебу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Cucul canta mereu la timp... Публикация от Anna Lesko Official (@anna_lesko) 27 Ноя 2018 в 9:22 PST

В 2000 году Анна решила сосредоточиться на музыке. Около года певица выступала с румынской группой "Direcția 5". С 2002 года началась ее сольная карьера. Анна сотрудничала с композитором Мариусом Мога.

Певица, которой в январе исполнится 40, замужем за 22-летним румынским футболистом Адрианом Неницэ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Da, te ascult.... Публикация от Anna Lesko Official (@anna_lesko) 26 Ноя 2018 в 8:50 PST

Леско часто снимается в откровенных позах, жители Румынии считают, что ее клипы провокационны, и… смотрят их запоем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Lesko Official (@anna_lesko) 25 Ноя 2018 в 8:11 PST

Два года назад в певицу выстрелили из пистолета на концерте в Румынии, в городе Корну. Выстрел был произведен из пневматики и задел колено исполнительницы.

"Я раздавала автографы, и кто-то выстрелил из пистолета, к счастью, я отделалась испугом. Меня окружали представители службы охраны. Было лишь обидно, что меня задел этот шарик. Но небольшой инцидент не мог повлиять на мое хорошее настроение и эмоциональное удовлетворение от концерта", — написала тогда Леско в Facebook.