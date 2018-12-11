Стала известна самая популярная песня XX века

Композицию прослушали больше, чем полтора миллиарда раз, а написана она была еще в 1975 году.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Самой популярной песней XX века на стриминг-сервисах стала "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) группы Queen. Об этом говорится в сообщении Universal Music Group в Twitter.

По версии медиахолдинга, композицию прослушали более 1,5 миллиарда раз.

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"Богемскую рапсодию" написал лидер британской группы Фредди Меркьюри в 1975 году.

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Песня отличается необычной музыкальной формой и четырьмя разными стилями: а-капелла, баллада, опера, рок, которые плавно перетекают друг в друга и завершаются кодой. Музыкальное произведение в третий раз входит в список Hot 100 по версии Billboard: в 1975 году, в 1992-м и теперь - в 2018-м.