Вера Брежнева показала поклонникам, как она выглядит без макияжа

Если звезды раздеваются, то это кому-нибудь нужно, - считают сами знаменитости и выкладывают свои фото ню, или почти в таком виде, в соцсети.

КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Популярная певица Вера Брежнева, которая в Молдове известна не только по группе ВИА Гра, но и как партнерша Дана Балана, любит выкладывать в соцсети свои фото. На днях артистка похвасталась своей стройной фигурой, разместив снимок, где она запечатлена в нижнем белье и без макияжа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 13 Дек 2018 в 8:03 PST

Певица пояснила, что ей важно показать, что значит "быть собой", что она не стесняется естественности. За короткое время фотографию ненакрашенной Веры Брежневой оценили почти сто тысяч подписчиков. Кто-то в комментариях признался, что восхищен фигурой поп-дивы, ну, а кто-то заявил, что Брежневой надо быть скромнее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 11 Дек 2018 в 7:34 PST

Сама же певица никак не отреагировала на похвалу и критику. Зато она призналась в своем Instagram, что данное фото было сделано несколько лет назад. Вслед за этим фанаты назвали певицу очень изящной и чудесной.

А недавно Интернет обсуждал, как Брежнева свалилась со сцены во время исполнения песни.