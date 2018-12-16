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София Ротару

Второй такой не будет: в Сеть выложили редкую песню Софии Ротару - видео

© Sputnik / Игорь Гаврилов
Культура
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Тема:
Поющая Молдова 2018 (27)
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Это не забывается даже спустя 50 лет, композиция, посвященная первой женщине-космонавту, в 1968 году получила высокую награду на международном фестивале в Софии.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik, Иван N. Бурзум. "Софии – от Софии ", таким приветствием встречали молодую певицу Софию Ротару в 1968 году в Болгарии, где проходил международный песенный фестиваль.

Певица София Ротару
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Юная София в составе ансамбля "Эмо" выступила в столице Болгарии в двух конкурсах: основном и народной песни. Ее исполнение эстрадных и фольклорных композиций запомнились тогда многим. Пела София Ротару на трех языках: молдавском, украинском и русском.

Именно в один из конкурсных дней Ротару исполнила стилизованную под народную песню "Валентина" композитора Д. Георгицэ на стихи Е. Кримермана. Композиция была посвящена первой женщине-космонавту Валентине Терешковой.

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Кстати, она присутствовала в зале. Песня вызвала бурю восторга у зрителей. Конечно, потом много судачили, что большую роль в этом успехе сыграла идеология. Мол, песня специально была заказана, чтобы "двигать" в массы пропаганду советского строя. Но вряд ли жюри, где председательствовала, кстати, Людмила Зыкина, оценивало "идеологию". Потрясающий голос и яркие эмоции - такие вещи нельзя подделать и прикрыть даже самой мощной "пропагандой".

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Каким-то чудом запись песни сохранилась. И спустя 50 лет снова можно услышать настоящие эмоции, яркий голос и неподдельный талант певицы. В песне есть такая строчка - "второй такой не будет". Сейчас это можно сказать не только про героиню композиции. Сама песня тоже уникальна.

Валентина - луминоасэ стя (Валентина - яркая звезда)

Мэй са штий кэ аста-й бунэ. 
Де ла стеле пын ла лунэ, 
А збурат ын рокие албастрэ 
О фетицэ де а ноастрэ. 
А збурат ын рокие албастрэ 
О фетицэ де а ноастрэ. 

Аре цара мя о зынэ. 
Уна есте еа. 
Валентина, Валентина - луминоасэ стеа. 

Мулте сынт принтре планете 
Алтее лумь ши алтее фете.

Дар ка Валя Терешкова, 
Н-ай сэ м-ай гэсешть а доуа. 
Дар ка Валя Терешкова, 
Н-ай сэ м-ай гэсешть а доуа. 

Зынэ верде ка ши луна. 
Мулте вякурь арде-нтруна. 
Браво ый стригэ пэмынтул, 
Кынд ыл околя ка вынтул. 
Браво ый стригэ пэмынтул, 
Кынд ыл околя ка вынтул.

Тема:
Поющая Молдова 2018 (27)

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