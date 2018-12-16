Второй такой не будет: в Сеть выложили редкую песню Софии Ротару - видео

Это не забывается даже спустя 50 лет, композиция, посвященная первой женщине-космонавту, в 1968 году получила высокую награду на международном фестивале в Софии.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik, Иван N. Бурзум. "Софии – от Софии ", таким приветствием встречали молодую певицу Софию Ротару в 1968 году в Болгарии, где проходил международный песенный фестиваль.

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Юная София в составе ансамбля "Эмо" выступила в столице Болгарии в двух конкурсах: основном и народной песни. Ее исполнение эстрадных и фольклорных композиций запомнились тогда многим. Пела София Ротару на трех языках: молдавском, украинском и русском.

Именно в один из конкурсных дней Ротару исполнила стилизованную под народную песню "Валентина" композитора Д. Георгицэ на стихи Е. Кримермана. Композиция была посвящена первой женщине-космонавту Валентине Терешковой.

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Кстати, она присутствовала в зале. Песня вызвала бурю восторга у зрителей. Конечно, потом много судачили, что большую роль в этом успехе сыграла идеология. Мол, песня специально была заказана, чтобы "двигать" в массы пропаганду советского строя. Но вряд ли жюри, где председательствовала, кстати, Людмила Зыкина, оценивало "идеологию". Потрясающий голос и яркие эмоции - такие вещи нельзя подделать и прикрыть даже самой мощной "пропагандой".

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Каким-то чудом запись песни сохранилась. И спустя 50 лет снова можно услышать настоящие эмоции, яркий голос и неподдельный талант певицы. В песне есть такая строчка - "второй такой не будет". Сейчас это можно сказать не только про героиню композиции. Сама песня тоже уникальна.

Валентина - луминоасэ стя (Валентина - яркая звезда)

Мэй са штий кэ аста-й бунэ.

Де ла стеле пын ла лунэ,

А збурат ын рокие албастрэ

О фетицэ де а ноастрэ.

А збурат ын рокие албастрэ

О фетицэ де а ноастрэ.



Аре цара мя о зынэ.

Уна есте еа.

Валентина, Валентина - луминоасэ стеа.



Мулте сынт принтре планете

Алтее лумь ши алтее фете.

Дар ка Валя Терешкова,

Н-ай сэ м-ай гэсешть а доуа.

Дар ка Валя Терешкова,

Н-ай сэ м-ай гэсешть а доуа.



Зынэ верде ка ши луна.

Мулте вякурь арде-нтруна.

Браво ый стригэ пэмынтул,

Кынд ыл околя ка вынтул.

Браво ый стригэ пэмынтул,

Кынд ыл околя ка вынтул.