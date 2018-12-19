Как в кино: Константин Хабенский встретился с Папой Римским

В Ватикане прошла встреча Папы Римского Франциска и прославленного российского актера и режиссера Константина Хабенского.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Папа Римский Франциск отметил важность темы, которую Константин Хабенский поднял в своей картине "Собибор", на встрече с режиссером и актером в среду в Ватикане, сообщает РИА Новости.

Фильм "Собибор" основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

"Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с российским режиссёром и актёром Константином Хабенским. Его Святейшество обратил внимание на особую своевременность и важность темы, а также на тот факт, что Константин Хабенский решил взяться за неё в своём дебютном фильме", - говорится в сообщении пресс-службы кинематографического проекта. Кроме того, Хабенский подарил Папе Римскому диск с картиной.

© Sputnik / Владимир Трефилов "Собибор" – урок всему человечеству

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина вышла 3 мая, а 9 мая картину показали в Берлине. Помимо Хабенского в фильме снимались Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи и другие.

Ранее организаторы "Оскара" сообщили о том, что "Собибор" не вошел в короткий список премии.