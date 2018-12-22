Как всем нам пережить зимнее солнцестояние и полнолуние

В субботу, 22 декабря 2018 года, случится одновременно два очень сильных события - зимнее солнцестояние и полнолуние. Правда, астрономическое явление будет видно не везде.

То, что полнолуние совпало с днем зимнего солнцестояния, указывает на перемены в лучшую сторону, отмечают астрологи. Пришло время проститься с прошлым, оставить позади проблемы и переживания. Даже если вы не эзотерик, или просто не верите в мистику, пусть такое совпадение 22 декабря будут считаться знаковыми перед новогодними праздниками. Когда так хочется немного сказки в нашей жизни.

Начиная с доисторических времен зимнее солнцестояние отмечали, как рождение Солнца и нового года. С днем зимнего солнцестояния, который отмечали ночью до восхода Солнца, связаны праздники Йоль у германских народов и славянская Коляда.

© Sputnik / Igor Vzorov Интересные факты о зимнем солнцестоянии

В прежние времена в эти дни совершались важные ритуалы и обряды, так как люди верили, что в солнцеворот можно изменить судьбу и воплотить мечты в жизнь, заручившись поддержкой высших сил.

День зимнего солнцестояния практически у всех народов овеян мифами и легендами, а также множеством обрядов и традиций, которые раскрывают культуру по-особенному.

С 22 декаб длительность дня будет расти, а ночи сокращаться. В 2018 году оно произойдет 22 декабря в 00:23. При этом полнолуние произойдет также 22 декабря только в 19:49 в знаке Рак.

Обряды и ритуалы

В старину в день зимнего солнцестояния люди проводили множество обрядов, ритуалов — в первую очередь они были направлены на завоевание благосклонности богов в надежде, что в благодарность будет дан хороший урожай.

Магическими обрядами пытались привлечь в свою жизнь какие-то перемены, новую энергию, способности и возможности, так как этому способствует энергетика рождающегося Солнца. В самую длинную ночь года, по обычаю, колядовали, гадали на будущее.

© Sputnik / Alexander Kondratyuk Святочные гадания и колядки в Челябинске

Древний праздник зимнего солнцестояния с приходом христианства был приурочен к Рождеству и началу зимних Святок.

Многие из обрядов и ритуалов, связанных с зимнем солнцестоянием, сохранились по сей день, они так же актуальны, как и раньше, ибо человек постоянно стремится к лучшему. Обычно ритуалы на зимнее солнцестояние проводят в период с 21 по 23 декабря.

Считается, что в день зимнего солнцестояния хорошо медитировать, – мощный поток энергии, который идет на Землю с неба, усиливает многократно влияние медитации.

В день зимнего солнцестояния также хорошо заниматься духовным саморазвитием, которое вдохновляет на открытие духовных пространств.

День зимнего солнцестояния подходит для любых новых начинаний — успехов можно добиться в карьере, кардинально изменить свою личную жизнь, улучшить финансовое благосостояние и так далее.

Чтобы усилить действие солнечной энергии, можно визуализировать то, что вы хотите получить в результате.

В день зимнего солнцестояния люди выбрасывали старые вещи – таким способом они прощались с прошлым и как бы открывали себе путь в счастливое будущее. Прибегать к таким радикальным действиям нет необходимости – можно просто провести магический обряд или ритуал самостоятельно.

Ритуал на привлечение удачи

Прежде чем приступить к ритуалу на привлечение удачи в свою жизнь, нужно отпустить все плохое, что, на ваш взгляд, произошло с вами в течение уходящего года.

Для этого возьмите лист бумаги, запишите все плохие события, которые произошли в уходящем году в вашей жизни, и повторения коих вы хотели бы избежать в дальнейшем. Сожгите бумагу в камине, печи или просто на металлическом подносе, представляя в воображении, как все ваши печали и затруднения исчезают вместе с дымом, освобождая вас, или закопайте листок, сказав слова прощания.

© Sputnik / Egor Efremov Белорусский обряд "Тянуть Коляду на дуба" в деревне Новины

В этот момент важно проговорить про себя, например, такие слова: "Прощай, прошлое, я на тебя не в обиде, но возврата тебе нет! Я отпускаю тебя!".

Затем возьмите второй лист бумаги и напишите то, чего вы хотите добиться в следующем году – хорошо, если в каждом пункте вы укажете, что можете сделать для того, чтобы ускорить достижение цели.

Хранить второй лист нужно в таком месте, где никто не сможет до него добраться, включая членов вашей семьи. Время от времени вы можете доставать листок, перечитывать его, вычеркивать пункты, которые уже осуществились, и, при желании, добавлять новые пожелания.

Ритуал на исполнение желаний

В древние времена считали, что любые желания, загаданные в самый короткий день в году, обязательно сбудутся, особенно если подкрепить их визуализацией. Для вдохновения и мотивации двигаться за мечтой мощным средством являются ритуалы.

Сначала нужно создать место для вашей мечты, то есть чистить свой дом от лишних вещей. Для этого в большие мусорные пакеты сложите вещи, вызывающие у вас неприятные чувства, или которыми вы уже давно не пользовались, и избавьтесь от них.

Затем возьмите лист бумаги, на одной стороне его напишите свое желание, а на другой — все то, что, на ваш взгляд, нужно сделать для его осуществления. Затем каждую неделю нужно брать один пункт из списка действий и работать над ним – делайте это в течение следующего года.

© Sputnik / Alexander Kondratyuk Святочные гадания и колядки

Визуальным напоминанием о вашей мечте могут стать "семена намерения".

Слегка намочите две салфетки, разверните и поместите в стакан, чтобы они образовали мягкую стенку внутри. Семена поместите между салфетками, а стакан поставьте на подоконник, где солнце каждый день появляется хотя бы на несколько часов.

Чтобы поддерживать влажность салфеток, добавляйте воду в достаточном количестве. И каждый раз, поливая и наблюдая их рост, представляйте одно небольшое задание, которое вы можете сделать для достижения этой мечты. Возможно, к тому времени, пока растение достигнет зрелости, у вас будут уже конкретные результаты.

Также можно создать доску своих желаний и разместить ее на видном месте, чтобы видеть ее и утром и вечером. Для этого найдите изображения, представляющие вашу мечту, вырежьте и приклейте на доску или кусок плотной бумаги. Визуализацию важно сделать очень реальной и представить, что это уже случилось в настоящий момент.

Создать такую доску можно и онлайн, но нельзя забывать смотреть на нее в течение года каждое утро и каждый вечер.

В самый короткий день в году – в день зимнего солнцестояния проводят ритуалы на процветание, исцеление, обретение силы и мудрости и так далее.

Гадание

Точные результаты дают различные гадания на зимнее солнцестояние. Гадать можно и на картах – в этот день они скажут чистую правду.

Перед тем как лечь спать, нужно взять произвольное число небольших листочков и на каждом написать по одному мужскому имени.

Листочки тщательно перемешайте и положите на ночь под свою подушку. Затем произнесите следующие слова: "Кто полюбит, тот приснись. Милый, мне во сне явись. Я тебя все время жду, пирожками угощу".

© Sputnik / Konstantin Chalabov Святки в Новгородской области

Утром наугад выберите одну из бумажек, прежде чем встать с кровати. Ваша судьба в следующем году будет связана с тем, чье имя окажется на листочке.

Важно в этом гадании исполнить то, что обещали — обязательно угостите его любым хлебобулочным изделием, когда этот человек появится у вас на пороге. В противном случае он пробудет с вами недолго. Это условие связано с древним обрядом дарения возлюбленному.

Помещение, где проводится гадание, ритуал или медитация украшают сухими листьями, фруктами и орехами. Украшенные символами солнца 13 свечей помещают в центре ритуального алтаря. Масла можжевельника, кедра, сосны и розмарина используют для ароматизации воздуха.

Результаты гаданий и ритуалов можно ускорить с помощью камней и металлов. Талисман в виде подвески с камнем или в виде кольца, в эту ночь заряженный лунным светом, будет намного мощнее и эффективнее тех, которые активировались в другой период.

Приметы на погоду

В старину были уверены, что если 21 декабря на деревьях будет иней, следует ждать хороший урожай зерновых культур.

Погода 31 декабря будет точно такой же, как и в день зимнего солнцестояния.

Направление ветра со дня зимнего солнцестояния не изменится до дня весеннего равноденствия, то есть до 22 марта.

Для предсказания погоды очень важными являются дни после зимнего солнцестояния. Так, если 25 декабря с утра будет солнечно, то следует ждать позднюю весну и не спешить с весенним посевом сельскохозяйственных культур.

Если 25 декабря утро пасмурное, то весна ожидается ранней, и с посевом культур надо будет поспешить, а если пасмурно 25 декабря в полдень, значит весна будет удачной для сельского хозяйства.

Предсказывают погоду на весь следующий год двенадцать дней после 25 декабря. На январь погоду предсказывает погода, которая стоит 26 декабря, на февраль – 27 декабря, на март – 28 декабря и так далее.

Морозная погода на новогодние праздники настанет в случае, если 25 декабря будет солнечно. Ежели 25 декабря будет пасмурно, то и в новогодние праздники ожидается пасмурная, но теплая погода.

Материал подготовлен на основе открытых источников