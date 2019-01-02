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Санта Клаус, архивное фото.

Реклама-прародитель – как реально должен выглядеть Дед Мороз

© AFP 2018 / Remko de Waal/ANP
Культура
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2019 (121)
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Три облика прототипа современных Деда Мороза и Санта Клауса "претендуют на истину".

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik, Нику Гончар. Дед Мороз и Санта Клаус – не просто "родственники", они восходят к одному и тому же прототипу – реальному историческому лицу.

Николай Мирликийский. Фреска Ферапонтова монастыря
© Sputnik / Владимир Вдовин
Святой Николай - православный мир празднует его Рождество

Образ веселого пожилого Санты Клауса, пухлого, курносого северного европейца с белоснежной бородой в красном кафтане и колпаке – плод фантазии пиарщиков компании "Coca Cola".

Реальный "Санта"

Прообраз же сказочного Клауса – смуглолицый грек, святой Николай Чудотворец, архиепископ Мирликийский, живший в первой половине IV века. Он родился на территории современной Турции.

Что касается красных кафтанов и шапок (а красное, чаще всего, пурпур, тогда носили только знатные люди), то святой Николай вообще не одевался ни во что подобное. Современники характеризовали его как "одевавшегося очень просто, без всяких украшений".

Где похоронен "Санта"

Останки святого Николая покоятся в базилике его имени в итальянском городе Бари. В 1953 году их извлек профессор Луиджи Мартино, сделавший качественные фотографии черепа. По этим фото известный шотландский антрополог Кэролайн Уилкинсон сначала изготовила трехмерную модель черепа, а по ней воссоздала облик Николая Мирликийского. Оказалось, что он и в самом деле был милым розовощеким стариком добродушного вида.

Голова св. Николая по реконструкции Кэролайн Уилкинсон
© Photo: moya-planeta.ru
Голова св. Николая по реконструкции Кэролайн Уилкинсон

Также радиологическое исследование показало обширное внутреннее костное уплотнение черепной коробки.

Профессор Мартино считает, что эти изменения вызваны долгим многолетним влиянием тюремного холода и сырости (святой провел в темнице около двадцати лет). По строению скелета был воссоздан точный рост святого. Антропологическое исследование мощей свидетельствует о том, что мужчина не ел мяса, а употреблял только растительную пищу. Определен и рост Николая Чудотворца - 167 сантиметров.

Однако не все христиане оказались довольны результатами — многие сочли изображение не таким одухотворенным, каким они привыкли видеть святого на иконе. Российские художники создали более проникновенный образ Николая Чудотворца, опираясь на иконографический лик святого и современные технологии.

Реконструкция облика св. Николая
© Photo: moya-planeta.ru
Реконструкция облика св. Николая

А в 2014 году исследователи из лаборатории лицевой анатомии Ливерпульского Университета имени Джона Мурса в Великобритании воссоздали портрет святого Николая, который считается наиболее реалистичным на сегодняшний день. Здесь он точно напоминает своего сказочного "преемника".

Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2019 (121)

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Теги:
святой Николай, Санта Клаус, Дед Мороз
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