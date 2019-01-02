Стало известно, почему Алла Пугачева не появилась в новогоднюю ночь на ТВ

Певица отказалась от выступления, хотя ей предлагали гонорары размером в сотни тысяч евро.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. В канун нового 2019 года, впервые за многие годы, Алла Пугачева не появилась в эфире "Голубых огоньков" на российских телеканалах. Вместо этого были показаны прошлогодние записи ее выступлений.

Своих поклонников Пугачева поздравила не с телеэкрана, а в социальной сети Instagram, разместив фото, где она снялась вместе со старшим братом Максима Галкина Дмитрием, который был с женой и детьми. "С наступающим Новым Годом! Мы и все дети России хотим жить под мирным небом. Дедушка Мороз, избавь нас от войн и вранья, от греховной гордыни и ложных амбиций. Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда будет мир!" — написала певица.

View this post on Instagram Самые «стойкие»досидели до утра#семья Галкиных A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Jan 1, 2019 at 2:02am PST

Представители звезды заявили, что Пугачева сознательно отказалась от съемок в новогодних шоу, чтобы накопить силы перед юбилейным концертом в Кремле, сообщает издание "Стархит".

Более того, по информации издания, Пугачева не участвовала и в новогодних корпоративах, которые являются одним из основных источников дохода для звезд российской эстрады. Как сообщает "Стархит", за одно выступление 69-летней певице предлагали до 300 тысяч евро, однако она не изменила своего решения.