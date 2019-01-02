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Съемки новогодней программы на Первом канале.

Стало известно, почему Алла Пугачева не появилась в новогоднюю ночь на ТВ

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Культура
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Певица отказалась от выступления, хотя ей предлагали гонорары размером в сотни тысяч евро.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. В канун нового 2019 года, впервые за многие годы, Алла Пугачева не появилась в эфире "Голубых огоньков" на российских телеканалах. Вместо этого были показаны прошлогодние записи ее выступлений.

Своих поклонников Пугачева поздравила не с телеэкрана, а в социальной сети Instagram, разместив фото, где она снялась вместе со старшим братом Максима Галкина Дмитрием, который был с женой и детьми. "С наступающим Новым Годом! Мы и все дети России хотим жить под мирным небом. Дедушка Мороз, избавь нас от войн и вранья, от греховной гордыни и ложных амбиций. Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда будет мир!" — написала певица.

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Представители звезды заявили, что Пугачева сознательно отказалась от съемок в новогодних шоу, чтобы накопить силы перед юбилейным концертом в Кремле, сообщает издание "Стархит".

Более того, по информации издания, Пугачева не участвовала и в новогодних корпоративах, которые являются одним из основных источников дохода для звезд российской эстрады. Как сообщает "Стархит", за одно выступление 69-летней певице предлагали до 300 тысяч евро, однако она не изменила своего решения.

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Теги:
телевидение, Алла Пугачева
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