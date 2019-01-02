Скончался певец и композитор Крис Кельми

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Популярный советский и российский певец и композитор Крис Кельми скончался на 64-м году жизни.

Как пишет российская пресса, артист умер 1 января в Подмосковье, однако информацию о его кончине подтвердили лишь в среду.

По данным СМИ, певец скончался в собственном доме в Ноглаголево. Скорая приехала к Кельми вечером на вызов, он находился в своем доме без сознания. Звезда 90-х скончался до приезда медиков.

Тело музыканта было доставлено в Наро-Фоминский морг.

Крис Кельми — популярный советский и российский певец и композитор. Исполнитель таких хитов, как "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву". Автор музыки к мультфильму "Пес в сапогах".

Последние годы, по информации СМИ, музыкант страдал алкогольной зависимостью. Вместе с другом Евгением Осиным и телеведущей Даной Борисовой проходил лечение за границей.