Топ-5 лучших песен в исполнении Криса Кельми

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Популярный советский и российский певец и композитор Крис Кельми умер 1 января на 64-м году жизни. Музыкант скончался в собственном доме в Ноглаголево до приезда врачей скорой. Тело доставили в Наро-Фоминский морг.

Крис Кельми — популярный советский и российский певец и композитор.

Предлагаем вам Топ-5 лучших песен Кельми. Одна из самых известных композиций - "Замыкая круг".

Наверняка, многие знают и песню "Ночное рандеву".

Еще один хит Кельми – "Лето и зима".

И, конечно, песня "Верю я".

А еще Кельми является автором музыки к мультфильму "Пес в сапогах".