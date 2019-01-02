Топ-5 лучших песен в исполнении Криса Кельми

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Популярный советский и российский певец и композитор Крис Кельми умер 1 января на 64-м году жизни. Музыкант скончался в собственном доме в Ноглаголево до приезда врачей скорой. Тело доставили в Наро-Фоминский морг.
Крис Кельми — популярный советский и российский певец и композитор.
Предлагаем вам Топ-5 лучших песен Кельми. Одна из самых известных композиций - "Замыкая круг".
Наверняка, многие знают и песню "Ночное рандеву".
Еще один хит Кельми – "Лето и зима".
И, конечно, песня "Верю я".
А еще Кельми является автором музыки к мультфильму "Пес в сапогах".