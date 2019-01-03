Всем музеям - музей: Лувр побил собственный рекорд посещаемости

Парижский Лувр в 2018 году посетили более десяти миллионов человек.

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. По сравнению с 2017 годом рост составил около 25%, когда музей посетили 8,1 миллионов человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию агентства France-Presse.

Этот показатель является беспрецедентным для международного музея изобразительных искусств, он превысил предыдущий рекорд в 9,7 миллионов, установленный в 2012 году.

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По мнению директора музея Жан-Люка Мартинеза, рост обусловлен увеличение числа иностранных туристов в Париже, а также работами по увеличению вместимости музея.

"Мы создали новую камеру хранения, новую кассу, что позволяет нам увеличивать пропускную способность", - объясняет Мартинез.