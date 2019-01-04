Археологи обнаружили клад в куче мусора

Спустя два века после открытия древнего города, там начались раскопки, и ученые среди мусора нашли уникальные вещи.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Во время раскопок эллинистического города, построенного на вершине кораллового рифа в Египте более двух тысяч лет назад, в крепости ученые нашли терракотовые фигуры и монеты, пишет Daily Mail.

Археологи обнаружили ценные находки в мусорных кучах, расположенных на территории города, названного Береника Трогодитика.

Несмотря на то, что нашли его еще в 1818 году, раскопки там начались только в 2012 году.

Также обнаружены разрушенные жилые помещения и мастерские.

По словам ученых, это первый известный эллинистический город в регионе.