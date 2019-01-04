В Мексике нашли храм странного бога

В древности ацтеки приносили в жертву кровавому божеству людей, которых не просто убивали, а еще и сдирали с них кожу, а жрецы культа носили ее в течение нескольких дней.

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Скульптуры божества, которое почитали древние ацтеки, обнаружены в заброшенном древнем храме Мексики, сообщает Sputnik Беларусь с ссылкой на сайт Национального института антропологии и истории Мексики. Найденный храм, посвящен богу, которому поклонялись в доиспанский период, Шипе-Тотеку ("господину с ободранной кожей", - ред.). Благодаря каменным изваяниям и удалось выяснить предназначение святилища.

Шипе-Тотеку поклонялись как божеству, отвечающему за плодородие, а также жизнь и смерть. Ацтеки считали, что этот бог придумал войну.

В мифах индейцев говорится, что для того, чтобы накормить людей, этот бог содрал с себя живьем кожу, подобно тому, как чистится кукурузный початок.

© RIA Novosti / Fiodor Vilner В Мексике найден древний дворцовый комплекс, построенный до ацтеков

В жертву кровавому богу приносили пленников, захваченных в набегах на другие племена. Подобно гладиаторам, им предстояло принять участие в ритуальном поединке, после чего с них сдирали кожу и хранили на специальном алтаре.

Затем содранную кожу носили в течение нескольких дней жрецы кровавого культа, они полагали, что таким образом обеспечивают плодородие и будущий урожай.

Мексиканские ученые знали, что у Шипе-Тотека был храм в пределах храмового комплекса Темпло Майор в Теночтитлане. В этом году исследователям посчастливилось найти в городе Теуакане руины храма, посвященного этому богу. Сооружение представляет собой пирамидальное основание, к северу и югу от него — два алтаря для жертвоприношений и три каменные скульптуры бога.

Изображения представляли собой два черепа с содранной кожей и туловище, покрытое кожей жертвы. Головы были высотой около 70 сантиметров каждая и весили примерно 200 килограммов. При этом у фигуры была третья рука, что символизирует, что она одета в содранную кожу.

Благодаря найденным артефактам археологи и предположили, что это первый достоверно известный храм Шипе-Тотека, в котором, вероятно, и хранили служители божества содранную с людей кожу.