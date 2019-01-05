Красота - понятие растяжимое: фото и видео самой гибкой девушки планеты

"Девушка без костей" или "девушка-змея", такое прозвище 32-летняя Юлия Гюнтель (сценический псевдоним Злата) получила из-за своей необыкновенной гибкости. Она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая пластичная женщина планеты.
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По просьбе телеканала Discovery Channel Юлия прошла магнитно-резонансную томографию, во время которой выяснилось, что её связки так же пластичны, как у ребёнка. Когда Злата показывает свои трюки, создается впечатление, что в ее теле напрочь отсутствуют кости.
Сейчас девушка пытается сделать себе имя в кинематографе. Кстати, она одна из самых высоких артисток, работающих в жанре "каучук", ее рост составляет 175 см. Большинство гибких людей не отличаются высоким ростом.