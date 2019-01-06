Сегодня день рождения у Адриано Челентано: актер отмечает 81 год

Любимец публики Адриано Челентано – такой далёкий и такой для всех родной, или за что мы любим знаменитого артиста.

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Шестого января 1938 в Милане родился Адриано Челентано — итальянский музыкант, киноактёр, эстрадный певец, кинорежиссёр, композитор, общественный деятель и телеведущий.

В Италии Челентано за его своеобразную манеру двигаться на сцене прозвали Molleggiato (с итал. - На пружинах).

За всю свою карьеру Челентано исполнил около 600 песен, выпустил сорок один студийный альбом общим тиражом 150 миллионов экземпляров, а также снялся более чем в сорока кинофильмах.

У наших зрителей пользуется большой популярностью благодаря кинокомедиям "Укрощение строптивого" (1980 год), "Блеф" (1976 год), "Безумно влюблённый" (1981 год) и "Бинго-Бонго" (1982 год).

В честь Адриано Челентано назван астероид № 6697, открытый 24 апреля 1987 года.

В настоящее время певец проживает вместе с супругой на собственной вилле в Гальбьяте, в провинции Лекко, у подножия горы Монте Барро, а также продолжает активную творческую деятельность — новый диск Le migliori, который записан совместно с популярной итальянской певицей Миной, вышел 11 ноября 2016 года.

По материалам из открытых источников