Когда эта девушка изгибается, то кажется, что она без костей - фото, видео

Идеалы красоты менялись cо временем. И еще изменятся, но эта заметка не о красоте как таковой, а о неограниченных физических возможностях человека.

"Девушка без костей" или "девушка-змея", такое прозвище 32-летняя Юлия Гюнтель (сценический псевдоним Злата) получила из-за своей необыкновенной гибкости. Она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая пластичная женщина планеты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от I ❤ zlata's 👣 (@zlata_feet_fans) 3 Дек 2018 в 9:29 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от I ❤ zlata's 👣 (@zlata_feet_fans) 5 Дек 2018 в 10:29 PST

По просьбе телеканала Discovery Channel Юлия прошла магнитно-резонансную томографию, во время которой выяснилось, что её связки так же пластичны, как у ребёнка. Когда Злата показывает свои трюки, создается впечатление, что в ее теле напрочь отсутствуют кости.

Сейчас девушка пытается сделать себе имя в кинематографе. Кстати, она одна из самых высоких артисток, работающих в жанре "каучук", ее рост составляет 175 см. Большинство гибких людей не отличаются высоким ростом.