Что смотреть в наступившем году: главные фильмы 2019 года

Какие премьеры ожидают зрителей в 2019 году - смотрите в подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Наступивший 2019 год обещает быть полным интересных кинематографических премьер. В следующем году нас ждет продолжение нескольких кинофраншиз, экранизации известных литературных произведений, а также готовится выход нескольких картин известных режиссеров.

Представляем вам свою версию нескольких самых ожидаемых фильмов 2019 года.

Мэри Поппинс возвращается (США)

По сюжету главные герои Майкл и Джейн выросли, у них уже свои дети и множество проблем. Поэтому помощь нестареющей няни, которая вдруг решила вернуться оказалась как нельзя кстати. Как сложится судьба героев произведений британской писательницы Памелы Трэверс, знают одни создатели картины.

Эмили Блант, сыгравшая в фильме в довольно необычном для себя амплуа, должна стать главным украшением ленты.

Картину поставил Роб Маршалл, известный по фильмам "Чикаго" и "Пираты Карибского моря: На странных берегах".

Две королевы (Великобритания)

Фильм рассказывает историю жизни Марии Стюарт, которая пыталась свергнуть свою кузину Елизавету I. В результате чего она оказалась в заточении, в котором провела остаток жизни вплоть до казни.

Картину сняла английский режиссер Джози Рурк. Главные роли сыграли Сирша Ронан и Марго Робби.

Король Лев (США)

Ремейк легендарного мультфильма, но только уже в 3D графике. Все знакомые нам с детства персонажи обрели максимально реалистичный вид, музыка все также прекрасная. А история о дружбе, добре и зле, семье и вечных ценностях все также актуальна.

Молодой папа (Италия)

Второй сезон провокационного телесериала итальянского режиссера Паоло Соррентино.

Продолжение обещает быть таким же зрелищным, образным и с ноткой сарказма. К Джуду Лоу, сыгравшему главного героя, самого молодого в истории папу Римского Ленни Белардо, присоединились Шэрон Стоун и Джон Малкович.

Зеленая книга (США)

Фильм Питера Фаррелли уже многие критики назвали лучшим по итогам уходящего 2018 года. Однако в прокат он выходит лишь в 2019 году.

В основе реальная история концертного тура чернокожего американского пианиста Дона Ширли по расистским южным штатам в начале 1960-х. Чтобы выжить в прямом смысле слова, музыкант нанимает в качестве личного водителя итальянского пройдоху Тони Валлелонгу, работавшего вышибалой в баре.В глвных роля Вигго Мортенсен и Махершала Али.

Ирландец (США)

Мартин Скорсезе снял свой очередной фильм про гангстеров. Ожидается, что это будет по-настоящему эпохальная криминальная драма. Список актеров уже поражает. Это Аль Пачино, Роберт де Ниро, Джо Пеши и другие актеры, известные нам по другим фильмам режиссера.

Де Ниро играет знаменитого гангстера Фрэнка "Ирландца" Ширана, за право экранизации книги о котором компания "Нетфликс" заплатила аж 105 миллионов долларов. По этой причине фильм Скорсезе может не выйти в обычный прокат и быть сразу показан по каналам Нетфликс.

Однажды в Голливуде(США)

Квентин Тарантино готовит нам свой девятый фильм. В главных ролях Леонардо Дикаприо, Аль Пачино, Бред Питт, Курт Рассел и Марго Робби. Уже только это вынуждает нас с нетерпением ждать выхода картины. ДиКаприо играет пробивающегося в Голливуде актера, а Брэт Питт его дублера. Действие происходит в 1969 году, когда Голливуд стремительно менялся в связи с молодежным движением и протестными бурями. Среди героев фильма - маньяк Чарли Мэнсон и убитая им актриса-красавица Шарон Тейт, жена Романа Поланского.