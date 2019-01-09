В сети появилась последняя песня лидера Linkin Park

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Трек под названием "Cross Off", записанный гитаристом американской группы Lamb of God Марком Мортоном вместе с солистом Linkin Park Честером Беннингтоном за несколько дней до его кончины, появился в сети.

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Песня войдет в дебютный альбом Мортона "Anesthetic", релиз которого назначен на 1 марта 2019 года.

"Это божий дар. Ты слышишь Честера и знаешь, что это Честер", — сказал Мортон в интервью Apple Music's Beats 1.

Лидер Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии 21 июля 2017 года. Музыканта похоронили в ботаническом саду города Палос-Вердес-Эстейтс.