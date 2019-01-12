Поклонники в шоке: Дима Билан изменился до неузнаваемости

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Российский певец Дима Билан не устает удивлять своих поклонников – то участием в интересных проектах, то видео с импровизированной свадьбы. На этот раз он предстал в новом образе.
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Артист избавился от усов и щетины и произвел настоящий фурор в соцсетях. Поклонники оценили такие перемены во внешности певца, отметив, что он стал выглядеть моложе. Нашлись и те, кто посчитал, что с бородой Билану было лучше.
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А еще исполнитель сообщил, что совсем скоро состоится премьера клипа на песню "Океан". И поделился несколькими кадрами с внепланового показа ролика.
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