Поклонники в шоке: Дима Билан изменился до неузнаваемости

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Российский певец Дима Билан не устает удивлять своих поклонников – то участием в интересных проектах, то видео с импровизированной свадьбы. На этот раз он предстал в новом образе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial) 11 Янв 2019 в 4:07 PST

Артист избавился от усов и щетины и произвел настоящий фурор в соцсетях. Поклонники оценили такие перемены во внешности певца, отметив, что он стал выглядеть моложе. Нашлись и те, кто посчитал, что с бородой Билану было лучше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial) 12 Янв 2019 в 4:45 PST

А еще исполнитель сообщил, что совсем скоро состоится премьера клипа на песню "Океан". И поделился несколькими кадрами с внепланового показа ролика.