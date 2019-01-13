Лучший фильм ХХ столетия назвали кинооператоры

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Лучшим фильмом XX века по версии Американского общества кинооператоров (American Society of Cinematographers, ASC) стала картина "Лоуренс Аравийский", снятая в 1962 году режиссером Фредди Янгом.

Кинооператоров поразило, в каких условиях создавался этот фильм. Внимание экспертов привлекло то, что натурные съемки проходили в местечке Джебель эт-Тубейк в Иордании, где стояла невыносимая жара, а до ближайшего источника воды нужно было преодолевать путь в 240 километров.

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Эта картина в итоге была удостоена семи "Оскаров", четырех "Золотых глобусов" и множества других наград.

В топ-10 также вошли "Бегущий по лезвию" 1962 года, "Апокалипсис сегодня" 1979 года, "Гражданин Кейн" 1941 года, "Крестный отец" 1972 года, "Бешеный бык" 1980 года, "Конформист" 1970 года , "Дни жатвы" 1978 года , "2001 год: Космическая одиссея" 1968 года и "Французский связной" 1971 года.

Из российских фильмов в рейтинг попала картина советского режиссера Михаила Калатозова и оператора Сергея Урусевского "Я-Куба" 1964 года, которая заняла 39-е место.

Полный список из ста картин представлен на сайте общества.