Модель, сыгравшая дочь молдавского князя, "бомбит" Сеть откровенными фото

Красавица любит похвастаться не только длиной своих ног, но и "философским" образом.

Известная модель и актриса, мисс Россия- 2015 София Никитчук продолжает хвастать в соцсетях своими невероятно длинными ногами, да и завораживающим образом тоже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) 13 Фев 2017 в 5:47 PST

В 2016 году модель пригласили на съёмки исторического сериала "София". Она исполнила роль Елены Волошанки, дочери молдавского господаря Штефана чел Маре (Стефана III ). За Софией можно наблюдать с седьмой по десятую серии.

Девушка периодически публикует наряды в бикини или коротких платьях. Тем самым она не оставляет своих подписчиков равнодушными. А их у девушки почти 500 тысяч. За год армия ее поклонников в Instagram выросла в два раза.

София окончила музыкальную и художественную школы. Занималась гимнастикой, волейболом, бальными и эстрадными танцами. У нее - красный диплом Уральского федерального университета по специальности "Управление персоналом".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) 6 Янв 2019 в 6:51 PST

"Какие ноги!", "Ты шикарна, детка!", "Красиво и сексуально", — пишут подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) 27 Янв 2019 в 9:25 PST Судя по этому образу, у каждой девушки должен быть не только шикарный черный наряд, но и загадочная черно-белая фотосессия.

Похоже, что София неравнодушна и к философии. Она опубликовала фото в черном купальнике в Монте-Карло, подписав его: "Сказок" в мире много и все они объясняют истину в перспективе".

Публикация от Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) 15 Авг 2018 в 11:36 PDT

Коротенькие джинсовые шорты подчеркивают ее длинные ноги, а леопардовая облегающая блуза — ее сексуальность.

Публикация от Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) 14 Авг 2018 в 10:02 PDT

Она обожает купальники и не стесняется публиковать максимально откровенные фотографии.

Публикация от Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) 4 Май 2018 в 7:47 PDT

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