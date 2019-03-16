Модель, сыгравшая дочь молдавского князя, "бомбит" Сеть откровенными фото

Красавица любит похвастаться не только длиной своих ног, но и "философским" образом.
Известная модель и актриса, мисс Россия- 2015 София Никитчук продолжает хвастать в соцсетях своими невероятно длинными ногами, да и завораживающим образом тоже.
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В 2016 году модель пригласили на съёмки исторического сериала "София". Она исполнила роль Елены Волошанки, дочери молдавского господаря Штефана чел Маре (Стефана III ). За Софией можно наблюдать с седьмой по десятую серии.
Девушка периодически публикует наряды в бикини или коротких платьях. Тем самым она не оставляет своих подписчиков равнодушными. А их у девушки почти 500 тысяч. За год армия ее поклонников в Instagram выросла в два раза.
София окончила музыкальную и художественную школы. Занималась гимнастикой, волейболом, бальными и эстрадными танцами. У нее - красный диплом Уральского федерального университета по специальности "Управление персоналом".
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"Какие ноги!", "Ты шикарна, детка!", "Красиво и сексуально", — пишут подписчики.
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Похоже, что София неравнодушна и к философии. Она опубликовала фото в черном купальнике в Монте-Карло, подписав его: "Сказок" в мире много и все они объясняют истину в перспективе".
Коротенькие джинсовые шорты подчеркивают ее длинные ноги, а леопардовая облегающая блуза — ее сексуальность.
Она обожает купальники и не стесняется публиковать максимально откровенные фотографии.
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