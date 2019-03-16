Как чувствует себя сейчас актер Михаил Кокшенов: комментарий из первых уст

Народный артист России Михаил Кокшенов больше ста ролей сыграл в кино. Зрители его знают по фильмам "Спортлото 82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Белые росы" и др.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Известный российский актер и режиссер Михаил Кокшенов чувствует себя хорошо, приступа у него не было. Об этом рассказала журналистам сиделка актера Феруза.

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В субботу несколько СМИ сообщили о том, что у Михаила Кокшенова случился приступ, упало артериальное давление.

"С Михаилом Михайловичем все в порядке, приступа не было, он чувствует себя хорошо", - сказала корреспонденту РИА Новости сиделка актера.

Несколько лет назад Кокшенов был доставлен в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт. Позднее его дочь Алевтина Вокрош сообщала РИА Новости, что артист находится дома.

Актер и режиссер Михаил Кокшенов известен своими яркими, характерными ролями в фильмах "Женя, Женечка и "Катюша", "Спортлото 82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Белые росы".

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