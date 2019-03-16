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Певица Юлия Началова. Архивное фото

Не стало певицы Юлии Началовой: поклонники и родственники скобрят

© Sputnik / Владимир Федоренко
Культура
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Несколько дней назад девушке провели операцию, все это время она находилась в реанимации.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Российская эстрадная певица Юлия Началова скончалась в субботу на 39 году жизни. Об этом сообщила в соцсетях ее пиар-директор Анна Исаева.

Певица Юлия Началова
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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В начале недели ряд СМИ сообщили о госпитализации Началовой. Исаева подтвердила эту информацию, состояние певицы оставалось тяжелым. Несколько дней назад ей провели операцию, все это время она находилась в реанимации. Врачи бились за здоровье артистки с 11 марта, она находилась в реанимации в состояниии искусственной комы.

"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", - сообщила Исаева в Instagram.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в семье музыкантов. Она покорила публику в раннем детстве. Затем прославилась на телешоу "Утренняя звезда", которое основал уроженец Кишинева, актер и телеведущий Юрий Николаев. 

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Отец певицы Виктор Началов причиной смерти назвал остановку сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс. Дата и место похорон еще не известны.

Российская певица Наталья Подольская выразила свои соболезнования в связи с кончиной артистки Юлии Началовой, отметив, что она была "светлым, чистым и добрым человеком".

Началова умерла в субботу вечером на 39-м году жизни. Об этом сообщила ее  пиар-директор Анна Исаева.

"Я просто в шоке. Я, конечно, была в курсе ситуации. Мы вместе с Володей (Владимир Пресняков) приносим свои соболезнования семье. Юленька была светлым, добрым, чистым человеком. Когда с ней общались, все время задавались вопросом: за что ей такая болезнь? Молодая, 38 лет всего, маленькая дочка осталась, родителей жалко, это горе, это ужасно", - сказала Подольская РИА Новости.

Певица Алла Пугачева назвала Началову светлой, доброй и бесконечно талантливой девочкой. "Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна", - написала она в Instagram.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отметил, что знал ее с 1990 года. По его словам, Началова была "великолепной, красивой, потрясающей, светлой девчонкой". Продюсер также добавил, что все надеялись на ее выздоровление.

"Светлая память. Жалко, когда такие красивые и молодые девчонки уходят. Мы надеялись, что она поборет недуг, который ее окружил. Она была такой очаровашкой, всегда была жизнерадостной, очень приветливой. Грустно. Очень", — цитирует Пригожина RT.

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