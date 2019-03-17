Этот чистый голос, который останется в памяти: Топ-5 песен Юлии Началовой

Российская певица Юлия Началова скоропостижно скончалась на 39 году жизни в Москве. Врачи долгое время боролись за жизнь звезды, но 16 марта 2019 года ее сердце перестало биться. Предлагаем вспомнить песни в исполнении талантливой артистки.

1992 год. "Учитель".

1996 год. "Дюймовочка".

1998 год. "Герой не моего романа".

2003. "Песенка Красной Шапочки" ( с детским ансамблем "Непоседы")

2013 год. "Буду рядом".

2016. "Разговоро со счастьем" ( вместе с Анной Семенович и молдаванином Методием Бужором)

Юлия Началова родилась в Воронеже 31 января 1981 года. Ее отец Виктор Началов профессиональный композитор, мать, кубанская казачка, выступала на сцене. С двух лет с девочкой начали заниматься музыкой – отец заметил у малышки способности. Именно вера отца в ее талант, позже признавалась Юлия, помогла ей на тернистом пути к звездному Парнасу.

Юля также прославилась на телешоу "Утренняя звезда", которое основал уроженец Кишинева, актер и телеведущий Юрий Николаев. В 1995 Юля выпустила дебютный альбом "Ах, школа-школа" и приняла участие в международном конкурсе Big Apple-95, который проходил в Нью-Йорке. Там она одержала свою первую мировую победу.

Она обошла по результатам внучку легендарного Джеймса Брауна Дину, а также Кристину Агилеру. В конце 2000-х Филипп Киркоров познакомил артистку с американским продюсером Уолтером Афанасьевым. Под его руководством Юлия записала англоязычный альбом "Wild Butterfly".

Сердце певицы перестало биться 16 марта 2019 года...