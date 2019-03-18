Rammstein выбирает стадион побольше: московская ВТБ Арена оказалась мала

Билеты быстро разошлись, но оказалось что их недостаточно для многочисленные поклонники культового коллектива.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Культовая немецкая рок-группа Rammstein выступит в Москве 29 июля на большой спортивной арене "Лужники", организаторы перенесли выступление на эту площадку вместо ВТБ Арены из-за многочисленных обращений поклонников коллектива, которым не хватило билетов, сообщает пресс-служба концертного агентства TCI.

Концерт Rammstein изначально планировалось провести на ВТБ Арене - центральном стадионе "Динамо", но спустя менее двух недель с начала продаж организаторы объявили, что все билеты раскуплены.

"Даже спустя несколько месяцев после объявления аншлагов на российские концерты, ажиотаж вокруг предстоящих шоу не стихает. В связи с многочисленными обращениями поклонников группа Rammstein приняла решение о переносе московского шоу на самую крупную площадку страны – большую спортивную арену "Лужники", - говорится в сообщении пресс-службы.

© Sputnik / Виталий Белоусов Легенда о Тилле: свой день рождения празднует вокалист Rammstein

Группа Rammstein была создана в 1994 году в Берлине. Особую известность коллективу принесли сценические выступления, часто сопровождаемые пиротехническим шоу. Rammstein продали в совокупности более 40 миллионов записей. Мировую известность коллективу принесли такие хиты, как Mutter, Ich will и Feuer Frei.

В этом году они поедут по Европе с новым альбомом, который выйдет в мае - первым после десятилетнего перерыва. В рамках турне группа также выступит в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" 2 августа.

Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости