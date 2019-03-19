"Весна на Заречной улице" и другое кино о людях: памяти Хуциева - видео

Марлен Хуциев сравнивал процесс производства кино с работой писателя. Каким запомнили режиссера его зрители, почему его картины считаются "одной группы крови" с творчеством Антониони и Феллини читайте в подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Во вторник пришла печальная весть: не стало кинорежиссера Марлена Хуциева. Его имя широко известно не только в России, но и за рубежом. Многие его работы признаны киношедеврами, они отмечены призами разных международных кинофестивалей.

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Не каждому кинорежиссеру удается с первой попытки стать не просто знаменитостью, но еще и голосом поколения, эпохи. Даже те, кто не видел любимую картину своих бабушек и дедушек "Весна на Заречной улице" (именно она стала дебютом для режиссера), наверняка слышали песню из этого фильма - "Когда весна придет не знаю".

Ее перепевали многие исполнители. Она "запала" в душу и последующим поколениям. По крайней мере, на подсознательном уровне точно.

Хуциев носил необычное для советской эпохи имя. Так скажут сейчас. И будут в корне неправы. Марлен - это производное от Маркс и Ленин.

"Я считаюсь самым первым Марленом", - шутил он. Режиссер вспоминал в своих интервью, что такое имя придумал его отец - "коммунист с дореволюционным стажем". Своего родителя, репрессированного в 1937 году, Марлен Мартынович увековечил в фильме "Застава Ильича". Фильм был снят во время "хрущевской оттепели", но авторская версия вышла только в конце 80-х. Цензорам в середине 60-х не понравилась сцена - разговор героя с призраком погибшего на фронте отца. Хуциев позже рассказывал, что это его воображаемый разговор с собственным отцом. Так что "цензорская машина" оказалась бессильной перед истиной.

А истина в том, что Хуциев делал не "совковое" кино. Оно было без штампов. Он повествовал о переживаниях героев спокойно, ненавязчиво, без всякого пафоса и патетики. Следуя за героями, камера выхватывала саму суть.

"Режиссеры примеряют свои профессиональные качества к материалу. Я же, скорее, дилетант. Я занимаюсь этим любя, а не стремясь применить профессиональность. Сравнил бы свой процесс с работой писателя, который задумывает, вынашивает идею. Ищу, нахожу, на это уходит время. Я не страдаю от того, что снял мало", - вспоминал мастер.

Его фильмы высоко оценивали в Европе. Критики на Западе, да и в России в один голос говорили, что это кино "одной группы крови с Антониони и Феллини".

Мастерство художника было признано во всем мире. Несколько лет назад - от Локарно до Мар-дель-Платы и Нью-Йорка - прошли ретроспективы режиссера.

5 лучших фильмов Хуциева:

"Весна на Заречной улице"

"Два Федора"

"Застава Ильича"

"Июльский дождь"

"Бесконечность".

Коллеги по цеху, которым удалось в свое время поработать с талантливым кинорежиссером, с грустью восприняли известие о его кончине.

"Он был удивительно поэтичный человек, удивительно атмосферный, так сказать, умел создать нужную атмосферу на съемочной площадке, таким методом работал, вводя людей, актеров в то состояние, которое ему было нужно. Это, конечно, очень грустно, что он ушел, но он прожил долгую счастливую жизнь и был любим. У него замечательные фильмы. Я просто очень переживаю. Мои соболезнования его семье", - сказала актриса Марианна Вертинская, для которой Хуциев стал первым режиссером.

Ректор ВГИК Владимир Малышев назвал режиссера символом творчества и особенным человеком, настоящим философом со своими взглядами на жизнь.

"Фильмы Марлена Мартыновича стали классикой, он внес свою лепту в развитие мирового кино своим оригинальным творчеством", - сказал собеседник агентства, по мнению которого, Хуциев "прожил хорошую долгую жизнь".

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С ним согласен и режиссер Алексей Мурадов, назвавший Хуциева "абсолютно удивительным человеком".

"С одной стороны, Марлен Мартынович был совершенно закрытым человеком, с другой – невероятно открытым. Он всегда старался помочь другим. У него всегда были свои критерии оценки окружающей среды и людей, высокие критерии не сегодняшнего дня, а вчерашнего и позавчерашнего. Он был человеком высочайшей культуры, человеком очень больших знаний и невероятной мудрости", - сказал Мурадов.

Свои соболезнования семье и близким выразил президент РФ Владимир Путин. "Президент глубоко соболезнует в связи с кончиной Марлена Хуциева – нашего именитого режиссера", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

К соболезнованиям присоединился и министр культуры РФ Владимир Мединский. "Ушел из жизни Марлен Хуциев. Каждый из его фильмов отражал настроения своей эпохи и сразу становился классикой. Светлая память великому режиссеру", - написал он в Twitter.

Не осталась в стороне и спикер СФ Валентина Матвиенко, отметившая, что с легендарным режиссером была связана "целая эпоха в летописи отечественного кинематографа". "Это невосполнимая потеря для всех нас. Марлен Мартынович был истинным творцом и созидателем, тонко чувствующим стиль и художественную идею произведения. На его светлых, жизнеутверждающих фильмах выросло не одно поколение россиян", - говорится в телеграмме, направленной Матвиенко в адрес Союза кинематографистов РФ.

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По ее словам, Хуциев приумножил лучшие традиции режиссерской школы и до последнего дня был предан профессии, принципам и высоким идеалам искусства.

Свои соболезнования выразила и первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, по мнению которой кинорежиссер был "несгибаемым художником". "На протяжении многих лет он был учителем, мастером, светочем. Конечно, это очень большая утрата и для нашей национальной культуры, и для нашей общественной жизни", - сказала Драпеко.

Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям в столичном парламенте Евгений Герасимов, комментируя возможность установления памятника известному кинорежиссеру, отметил, что Московская городская дума готова увековечить его память.

"Марлен Хуциев – один из столпов нашей культуры и кинематографии, поэтому в какой форме Союз кинематографистов предложит увековечить его память, в такой форме мы и поддержим", - уточнил Герасимов.

Прощание с Марленом Хуциевым пройдет в четверг, 21 марта, в большом зале Дома кино в Москве. Легендарный режиссер будет похоронен в этот же день на Новодевичьем кладбище.

Подготовлено по материалам из открытых источников.