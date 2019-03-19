Конкурс фотографов имени Андрея Стенина побил новый рекорд

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Молодые фотопрофессионалы из 80 стран подали заявки на участие в конкурсе имени Андрея Стенина 2019 года. О рекордном количестве участников говорит то, что число заявок с момента учреждения конкурса в 2014 году увеличилось более чем в два раза. В год своего пятилетия конкурс, созданный в память о фотокоре МИА "Россия сегодня" Андрее Стенине, взял новую высоту.

© Sputnik / Андрей Акимов В Шанхае представили работы победителей фотоконкурса Стенина

Подводя итоги первого этапа конкурса, его куратор, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник подчеркнула: "Уже сейчас можно сказать, что географический охват и высокий уровень присланных работ поражает и радует. С каждым годом к участию в конкурсе присоединяются фоторепортеры из новых стран, и 2019 год не стал исключением – в его актив добавились работы из Бутана, Боливии, Йемена, Люксембурга, Маврикия, Папуа-Новой Гвинеи, Соломоновых островов, Сомали, Судана и Эфиопии, всего десяти!"

"Конкурс им. Стенина устойчиво вписан в международную афишу значимых фотографических событий. Теперь мы с нетерпением ждем начала работы международного жюри и желаем всем участникам конкурса удачи!" - отметила Олейник.

Мэтрам фотографии предстоит в апреле просмотреть работы молодых фотожурналистов со всего мира. Число зарубежных участников конкурса ежегодно растет, и в 2019 году соотношение российских и международных работ составило 37% к 63% против 48% и 52% прошлогодних. Вместе с Россией лидерами по числу работ стали фотографы из Ирана, Индии, Испании, Египта, Мексики и Бангладеш.

© Sputnik / Андрей Акимов Конкурс фотожурналистики имени Стенина объявил жюри 2019 года

Шорт-лист конкурса будет объявлен 13 июня на сайте stenincontest.ru. Награды конкурса вручат осенью 2019 года, тогда же будет дан старт выставке его лауреатов в Москве и началу творческого турне конкурса по городам мира.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Информационное агентство и радио Sputnik — международный информационный партнер конкурса.

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